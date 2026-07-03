Wimbledon, Tien spiazza tutti: mangia pane in campo e collassa. Poi in ospedale...

Prima le insolite fette di pane mangiate durante la partita nel tentativo di calmare lo stomaco, poi una notte in ospedale e, infine, una foto destinata a fare il giro dei social con hamburger e patatine davanti al letto. È stato un Wimbledon decisamente movimentato quello di Learner Tien, eliminato al secondo turno da Marton Fucsovics in quattro set dopo aver accusato un malessere fisico che ne ha condizionato il rendimento. Nel corso dell'incontro il 20enne statunitense ha chiesto l'intervento del fisioterapista per alcuni problemi allo stomaco. A sorprendere, però, è stato soprattutto ciò che ha deciso di mangiare durante il medical time-out: non le consuete banane, barrette energetiche o gel, ma alcune semplici fette di pane.

Una scelta insolita solo in apparenza. Il pane, infatti, viene spesso utilizzato per attenuare i disturbi gastrici perché aiuta ad assorbire parte dei succhi e può offrire sollievo in caso di nausea o crampi. Nel caso di Tien, però, il rimedio non è bastato e il tennista ha continuato a convivere con il problema fino alla sconfitta. Terminato il match, il numero 17 del mondo è stato accompagnato in un ospedale di Londra, dove ha trascorso la notte sottoponendosi agli accertamenti del caso. Nessun allarme particolare, ma i medici hanno preferito tenerlo in osservazione prima di autorizzare le dimissioni.