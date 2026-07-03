Fentanyl rubato dall'Israelitico a Roma, chi è il sospettato: un caso clamoroso

Poco più di una decina di dipendenti avevano accesso alla chiave dell'armadio degli stupefacenti, nell'area non ci sono telecamere e il colpo è strato messo a segno da chi sapeva dove mettere le mani. Sono diversi i nodi da sciogliere per chi indaga sul furto delle ottanta fiale di fentanyl all'ospedale Israelitico di Roma. Una quantità "idonea a produrre 20mila dosi" di droga, fanno sapere gli inquirenti.

A denunciare l'ammanco di quel medicinale è stata, lo scorso 24 giugno, la responsabile della farmacia nella struttura ma l'episodio potrebbe essere avvenuto nell'arco dei due giorni precedenti. "Non mi so spiegare come sia potuta succedere una cosa simile. Abbiamo sempre svolto tutti i controlli necessari", ha riferito agli investigatori la dirigente fornendo tutta la documentazione, compresi gli orari di entrata e di uscita dei dipendenti, in tutto poco oltre una decina quelli transitati in due giorni.

Oltre a loro c'è un addetto alla guardiania notturna, che custodisce la chiave negli orari di chiusura. Si tratta di persone che in qualche modo avrebbero avuto la possibilità di aprire l'armadio frigorifero degli stupefacenti e che per questo sono state ascoltate dai carabinieri del nucleo operativo di Roma Eur.