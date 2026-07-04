Garlasco, Angela Taccia choc su Andrea Sempio: "Perché lo chiamavamo Gandhi"

"È rassegnato perché sa che le autorità devono fare il proprio lavoro, ed è perplesso per le troppe continue cattiverie e stupidità". Così, ricordandone però anche "la profonda forza di spirito", l'avvocato Angela Taccia, componente del pool difensivo, parla di Andrea Sempio, il 38enne indagato per il caso Garlasco. Lo ha fatto, oggi, ospite a Casale Monferrato (Alessandria) dell'incontro organizzato al Castello da Nero Crime e Arte Criminologica. Un appuntamento a quasi 9 mesi da quello di metà ottobre che ha visto sempre ospiti l'avvocata Taccia e Armando Palmegiani, criminologo, criminalista e consulente di Sempio.

Proprio ieri tutta la difesa è stata a Garlasco per una serie di "esperimenti empirici" per ricostruire tecnicamente percorsi di quella giornata di 19 anni fa da Casa Poggi. "Abbiamo dedicato un po' di tempo a valutare e capire ipotesi di spostamenti, anche dal retro della villetta di via Pascoli. Torneremo e andremo anche tra i rovi. Lo vogliamo fare perché, al di là delle indagini scientifiche, le attività tradizionali hanno un grande valore". Sempre ieri, Taccia e Palmegiani hanno incontrato il loro assistito. A preoccupare il 38enne è mamma Daniela dopo il tentato suicidio di qualche settimana fa.