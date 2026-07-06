Meteo-Giuliacci, effetto-"goccia fredda": cosa e chi rischia da oggi

Caldo e temperature record di nuovo in arrivo, ma non per quattro Regioni. Al centro-sud, nei prossimi giorni, a fare capolino saranno piogge e temporali. Al punto che la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla già per lunedì 6 luglio. Nel mirino Abruzzo, Molise, Marche e Basilicata.

Caldo anomalo, spopola il vibrio: il batterio infetta i nostri mari, i sintomi e i gravi rischi Il meteo "africano" potrebbe creare grossi problemi e qualche rischio per la salute anche ai fortunati che riu...

Stando a quanto si può leggere sul sito della Protezione Civile, si prevede una criticità per rischio temporali e idrogeologico nelle zone abruzzesi della Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara e del Bacino dell'Aterno. In Molise particolare attenzione per l'area dei Frentani, Sannio, Matese, Alto Volturno e Medio Sangro.

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