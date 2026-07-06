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Andrea Sempio

Meteo-Giuliacci, effetto-"goccia fredda": cosa e chi rischia da oggi

lunedì 6 luglio 2026
Meteo-Giuliacci, effetto-"goccia fredda": cosa e chi rischia da oggi

1' di lettura

Caldo e temperature record di nuovo in arrivo, ma non per quattro Regioni. Al centro-sud, nei prossimi giorni, a fare capolino saranno piogge e temporali. Al punto che la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla già per lunedì 6 luglio. Nel mirino Abruzzo, Molise, Marche e Basilicata.

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Stando a quanto si può leggere sul sito della Protezione Civile, si prevede una criticità per rischio temporali e idrogeologico nelle zone abruzzesi della Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara e del Bacino dell'Aterno. In Molise particolare attenzione per l'area dei Frentani, Sannio, Matese, Alto Volturno e Medio Sangro.

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Per le altre Regioni, invece, è prevista una fase di caldo intenso destinata a espandersi su tutto il Mediterraneo e sull’Italia. Ma non prima di quella che il team di Mario Giuliacci definisce "goccia fredda". Quest'ultima, incontrando il caldo accumulato in questi giorni, darà vita a fenomeni violenti. "Il calore accumulato sarà una sorta di carburante per l’atmosfera. Saranno possibili grandinate e nubifragi". Da cerchiare in rosso la data di mercoledì 1 luglio. Al momento non è semplice sapere quali saranno le zone colpite proprio per questo motivo.

Qui le previsioni dettagliate del team di Giuliacci

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meteo
mario giuliacci

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