Omicidio sulla spiaggia di Savona , morto un 37 accoltellato, caccia al killer

Una lite improvvisa, poi un fendente all'addome davanti a decine di persone. Si è conclusa con la morte di un uomo di 37 anni la violenta aggressione avvenuta nel pomeriggio di domenica 5 luglio sulla spiaggia libera del Prolungamento di Savona, sotto piazzale Eroe dei Due Mondi. La vittima è deceduta nella notte all'ospedale San Paolo, dove era stata trasportata in condizioni disperate e sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi.

L'aggressione si è consumata in pieno giorno, sotto gli occhi di famiglie, turisti e ragazzi presenti sul litorale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 37enne era seduto insieme ad alcune persone quando è stato raggiunto da un uomo con il quale sarebbe nata un'accesa discussione. In pochi istanti il confronto è degenerato: dopo un violento scambio di urla, l'aggressore avrebbe estratto un coltello e colpito la vittima all'addome, per poi fuggire lungo il bagnasciuga.

Gravemente ferito, il 37enne avrebbe cercato di allontanarsi raggiungendo le scalette della spiaggia, dove si è accasciato prima di perdere conoscenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai carabinieri, alla polizia e alla guardia costiera. L'uomo è stato trasferito d'urgenza al San Paolo, ma nonostante il tentativo dei medici di salvargli la vita è morto poche ore dopo.

Le indagini si concentrano ora sull'identificazione del responsabile, che è riuscito a far perdere le proprie tracce.Dai primi accertamenti emerge che la vittima si trovava nell'area del Prolungamento da circa una settimana e viveva in una tenda allestita in un tratto appartato della spiaggia, faceva parte di un piccolo accampamento di fortuna condiviso con altri uomini, tra i quali potrebbe esserci anche il presunto aggressore.