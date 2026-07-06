Fontanelle, "Lettini a 4 euro": la spiaggia italiana che stravolge il mercato

Mentre lungo la Riviera i prezzi di ombrelloni e lettini continuano a salire, a Riccione c'è chi va decisamente controcorrente. Al Bagno 16, nella zona Fontanelle, il titolare Guerrino Ricci, 87 anni, ha deciso di mantenere un listino che sembra appartenere a un'altra epoca: il lettino costa appena 4 euro, mentre l'ombrellone è gratuito per chi ne prende almeno due. Una scelta che sta facendo discutere, soprattutto in un'estate in cui una postazione con ombrellone e due lettini arriva a costare mediamente tra i 24 e i 30 euro. Ricci, che gestisce lo stabilimento da oltre mezzo secolo, non ha dubbi sulla sua filosofia. “La gente ha sempre meno soldi e una delle prime cose a cui rinuncia è la spiaggia. Io faccio prezzi popolari così cerco di accontentare tutti”. E precisa: “L'ombrellone lo affitto gratis solo a quelli che prendono almeno 2 lettini”.

Il suo stabilimento non offre piscine, idromassaggi o servizi di lusso. Ma proprio questa semplicità gli consente di tenere i prezzi fermi da anni. “È da anni che abbiamo i prezzi bloccati. Non faccio sconti né abbonamenti come altri, ma io non me la sento proprio di far pagare più di 4 euro al giorno per il lettino”. La scelta divide anche i colleghi. Il presidente della Cooperativa bagnini di Riccione, Diego Casadei, osserva che “il bagno di Guerrino ha una serie di servizi che vanno di pari passo con la spesa”.