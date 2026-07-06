Fontanelle, "Lettini a 4 euro": la spiaggia italiana che stravolge il mercato

Mentre lungo la Riviera i prezzi di ombrelloni e lettini continuano a salire, a Riccione c'è chi va decisamente controcorrente. Al Bagno 16, nella zona Fontanelle, il titolare Guerrino Ricci, 87 anni, ha deciso di mantenere un listino che sembra appartenere a un'altra epoca: il lettino costa appena 4 euro, mentre l'ombrellone è gratuito per chi ne prende almeno due. Una scelta che sta facendo discutere, soprattutto in un'estate in cui una postazione con ombrellone e due lettini arriva a costare mediamente tra i 24 e i 30 euro. Ricci, che gestisce lo stabilimento da oltre mezzo secolo, non ha dubbi sulla sua filosofia. “La gente ha sempre meno soldi e una delle prime cose a cui rinuncia è la spiaggia. Io faccio prezzi popolari così cerco di accontentare tutti”. E precisa: “L'ombrellone lo affitto gratis solo a quelli che prendono almeno 2 lettini”.
Il suo stabilimento non offre piscine, idromassaggi o servizi di lusso. Ma proprio questa semplicità gli consente di tenere i prezzi fermi da anni. “È da anni che abbiamo i prezzi bloccati. Non faccio sconti né abbonamenti come altri, ma io non me la sento proprio di far pagare più di 4 euro al giorno per il lettino”. La scelta divide anche i colleghi. Il presidente della Cooperativa bagnini di Riccione, Diego Casadei, osserva che “il bagno di Guerrino ha una serie di servizi che vanno di pari passo con la spesa”.
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Ma il diretto interessato non arretra di un millimetro: “La mia spiaggia è piccola e in una zona più popolare. Non ci trovo nulla di strano nel far pagare meno che da altre parti. E poi, per come la vedo io, andare in spiaggia è un diritto di tutti... Se cominciassi a chiedere più di 4 euro, metterei in difficoltà tante persone”. Alle porte ci sono anche le gare per le concessioni balneari, che potrebbero cambiare il suo futuro. “Chi non avrebbe paura?”, ammette. Ma l'idea della pensione non lo sfiora: “La spiaggia è la mia vita”. E, scherzando sul domani, aggiunge: “Uno sciamano mi ha detto che camperò fino a 102 anni”.