Meteo, ecco un'altra ondata di caldo: "Massime fino ai 39 gradi". E gli esperti non sanno quando finirà

Una nuova ondata di calore che poterà nei prossimi giorni a un progressivo aumento delle temperature sta per travolgere l'Italia: prima al Nord e, successivamente, al Sud e sulle isole. Lo riportano gli esperti di "Tornado in Italia", che, al momento, non sanno dire quando questa nuova fase calda terminerà.
"Siamo entrati – scrivono – in una nuova ondata di caldo africano questa settimana, in cui ancora una volta ad averne la peggio è la Francia, dove si continueranno a sorpassare i 40 gradi centigradi. Per quanto ci riguarda il grande caldo sta cominciando a spingere al Nord Italia, dove si superano i 35 gradi in diverse località, ma mercoledì si potrebbe andare anche sui 39 gradi centigradi in pianura Padana".
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Il caldo si estenderà poi "al Centro-Sud nella seconda parte della settimana, riportando massime diffuse tra i 34 e i 38 gradi, con punte massime prossime o superiori ai 40 gradi centigradi tra le Isole Maggiori e il Foggiano. Torneranno ad aumentare anche l'afa e le minime. Tra venerdì e il weekend, abbassandosi momentaneamente la cupola di calore verso sud, potrebbe tornare qualche temporale al settentrione, dove i valori termici cominceranno in parte a rientrare".
"Non si sa – concludono da "Tornado in Italia" – se qualcosa cambierà nel corso della prossima settimana. A ora non ci sono indizi a riguardo".