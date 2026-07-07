Meteo, ecco un'altra ondata di caldo: "Massime fino ai 39 gradi". E gli esperti non sanno quando finirà

Una nuova ondata di calore che poterà nei prossimi giorni a un progressivo aumento delle temperature sta per travolgere l'Italia: prima al Nord e, successivamente, al Sud e sulle isole. Lo riportano gli esperti di "Tornado in Italia", che, al momento, non sanno dire quando questa nuova fase calda terminerà.

"Siamo entrati – scrivono – in una nuova ondata di caldo africano questa settimana, in cui ancora una volta ad averne la peggio è la Francia, dove si continueranno a sorpassare i 40 gradi centigradi. Per quanto ci riguarda il grande caldo sta cominciando a spingere al Nord Italia, dove si superano i 35 gradi in diverse località, ma mercoledì si potrebbe andare anche sui 39 gradi centigradi in pianura Padana".