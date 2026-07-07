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Sardegna, tragedia in vacanza: bimbo di 9 anni muore davanti ai genitori

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martedì 7 luglio 2026
Sardegna, tragedia in vacanza: bimbo di 9 anni muore davanti ai genitori

1' di lettura

Un bimbo di 9 anni, norvegese, in vacanza nell'isola con la famiglia, è morto improvvisamente intorno alle 11 di questa mattina - martedì 7 luglio - all'interno del resort Valle dell'Erica, dove soggiornava insieme alla famiglia. Immediatamente soccorso dal personale del 118 purtroppo invano. Il piccolo turista norvegese ha avuto un arresto cardiaco proprio quando vicino a lui c'era il medico della struttura che ha subito iniziato le manovre per rianimarlo. Sul posto sono intervenuti anche un'ambulanza e l'elisoccorso, ma non c'è stato nulla da fare per salvare il piccolo turista che era venuto in Sardegna per passare le vacanze con la famiglia. 

Stando alle prime ricostruzioni, il piccolo turista norvegese si è sentito male all’improvviso nei pressi dell’arenile della struttura ricettiva, accasciandosi a terra. Un medico presente nel resort è arrivato immediatamente sul posto per prestare i primi aiuti, avviando tempestivamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare nel disperato tentativo di stabilizzare il piccolo in attesa dell’arrivo delle unità d’emergenza.

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Nelle prossime ore saranno gli accertamenti medici a chiarire con precisione le cause della morte. Al momento non sono stati resi noti eventuali problemi di salute pregressi del bambino e non è stata ancora accertata la causa della morte del piccolo.

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