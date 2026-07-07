Sanremo, 21enne rimane fuori casa e chiama i vigili del fuoco: dentro trovano il cadavere della mamma

Trovata morta quando i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta del figlio. Una donna di 59 anni, Lorella, è stata trovata priva di vita nella serata di lunedì 6 luglio in un'abitazione a Sanremo, in via Hope. Gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini - condotte dai carabinieri coordinati dalla Procura di Imperia - si focalizzano sulla posizione del figlio della vittima. Il cadavere della donna è stato scoperto intorno alle 22. Tutto ha avuto inizio da una telefonata ai vigili del fuoco, intervenuti su richiesta del figlio 21enne della vittima, che aveva riferito di non riuscire più a entrare in casa.
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La porta dell'appartamento era chiusa dall'interno e i pompieri sono entrati passando da un balcone, aprendo poi l'accesso dall'interno. Sul corpo della donna sono stati riscontrati evidenti segni di violenza al collo e ai polsi, tra le ipotesi al vaglio vi è quella dello strangolamento.
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Secondo un primo accertamento medico-legale, la morte risalirebbe ad almeno tre ore prima del ritrovamento. Il figlio ha dichiarato agli investigatori di essere uscito di casa intorno alle 19:15 per andare a mangiare una pizza. Al momento del fatto il padre si trovava fuori casa.