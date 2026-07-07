Francesco Renga fatto scendere dal volo Ryanair: lite e tensione con gli steward

Un Francesco Renga piuttosto nervoso è stato fatto scendere da un volo Ryanair in partenza da Brindisi e con destinazione Orio al Serio. Il comandante dell'aereo è stato costretto a interrompere il rullaggio per allertare le forze dell'ordine e successivamente invertire la rotta verso il gate per far sbarcare il cantante e il suo accompagnatore. I due, secondo il personale di bordo, non erano nelle condizioni per affrontare il viaggio a bordo del velivolo. I fatti risalgono a domenica 5 luglio.

Stando alle prime informazioni, Renga sarebbe stato piuttosto irritato già durante i controlli e le procedure di imbarco all'interno dell'aeroporto. Al gate, i dipendenti dello scalo avrebbero fatto notare al cantante come il suo trolley superasse le misure consentite in cabina. Un avviso che il vincitore di Sanremo 2005 non avrebbe preso per niente bene, tanto da scatenare una discussione con il personale della compagnia. La tensione sarebbe rientrata solamente dopo il pagamento della tariffa aggiuntiva da parte di Renga.

Poco dopo, però, a bordo, la situazione sarebbe nuovamente degenerata. Il cantante, infastidito per il ritardo del volo e "molto agitato", avrebbe iniziato a protestare con l'equipaggio per poi finire a discutere anche con i passeggeri delle file vicine. A quel punto, uno steward sarebbe intervenuto per placare gli animi, senza però riuscirci. Renga lo avrebbe infatti ricoperto di insulti, convincendo il pilota a interrompere le manovre sulla pista e a far scendere il cantante.

Come riporta Il Giorno, "Secondo quanto riferito da alcuni passeggeri, l’artista avrebbe manifestato un forte odore di alcol, circostanza che non è stata però confermata da fonti ufficiali”. L'episodio ha allungato il ritardo di un volo già fermo da mezz'ora. Raggiunto dalla stampa, l'entourage del cantante non ha rilasciato dichiarazioni sulla vicenda, confermando solo il soggiorno in Puglia dell'artista.