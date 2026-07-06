Andrea Sempio, spunta un mini iPhone da 40 GB: la scoperta-terremoto

Non solo i pc. Nel nuovo filone d'inchiesta sul delitto di Garlasco emerge anche un iPhone 12 mini da 40 GB. Fino ad ora tutti i device delle persone coinvolte nelle indagini sono stati passati al setaccio: i computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi, ma anche quelli di Andrea Sempio, nuovo indagato. L'informativa dei Carabinieri di via Moscova, a Milano, cita appunto anche un iPhone 12 mini che sarebbe stato in uso all’attuale indagato, contenente dati che potrebbero fornire un quadro più preciso di quanto accaduto il giorno dell’omicidio.
"Il volume dei dati in esso presente si attesta intorno ai 40 GB e l’analisi di quanto estrapolato tramite copia forense non è stata conclusa. A operazioni di analisi ultimate sarà inviata opportuna integrazione delle attività svolte", si legge nel testo. Intanto a parlare dello stato d'animo di Sempio è il suo avvocato. "È rassegnato perché sa che le autorità devono fare il proprio lavoro, ed è perplesso per le troppe continue cattiverie e stupidità", spiega Angela Taccia.
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Taccia e Armando Palmegiani hanno incontrato il loro assistito. A preoccupare il 38enne è mamma Daniela dopo il tentato suicidio di qualche settimana fa. "È un momento delicato per lei e per chi le sta intorno. Meno male che Andrea tiene e deve tenere. Mamma Daniela è molto provata, vista la delicatezza della situazione e i ripetuti attacchi cui è esposta la sua famiglia, ma anche noi, sul fronte professionale e personale. Forse perché abbiamo centrato alcuni punti chiave sollevati dalla difesa Stasi".