Andrea Sempio, spunta un mini iPhone da 40 GB: la scoperta-terremoto

"Il volume dei dati in esso presente si attesta intorno ai 40 GB e l’analisi di quanto estrapolato tramite copia forense non è stata conclusa. A operazioni di analisi ultimate sarà inviata opportuna integrazione delle attività svolte", si legge nel testo. Intanto a parlare dello stato d'animo di Sempio è il suo avvocato. "È rassegnato perché sa che le autorità devono fare il proprio lavoro, ed è perplesso per le troppe continue cattiverie e stupidità", spiega Angela Taccia .

Taccia e Armando Palmegiani hanno incontrato il loro assistito. A preoccupare il 38enne è mamma Daniela dopo il tentato suicidio di qualche settimana fa. "È un momento delicato per lei e per chi le sta intorno. Meno male che Andrea tiene e deve tenere. Mamma Daniela è molto provata, vista la delicatezza della situazione e i ripetuti attacchi cui è esposta la sua famiglia, ma anche noi, sul fronte professionale e personale. Forse perché abbiamo centrato alcuni punti chiave sollevati dalla difesa Stasi".