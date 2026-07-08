Urbano Cairo, la surreale risposta: "La7 una rete anti-Meloni?"

"La7 non ha mai fatto sconti ai governi. Da quando sono editore ho ricevuto costantemente telefonate da chi governava. Oggi La7 ha programmi che hanno attenzione a quello che avviene nel Paese e vogliamo ospitare tutti i protagonisti. Ne ho parlato con Mentana. Quando è arrivato a La7 nel 2010 la situazione non era molto diversa da oggi. La rete aveva un atteggiamento critico anche allora. Ora non hai più Lerner e Santoro, ma non mi pare che ci siano pericolosi bolscevichi. Noi siamo una rete apertissima a dare voce a tutti". Urbano Cairo risponde così alla domanda di un giornalista che, in occasione della presentazione dei palinsesti a Milano, aveva chiesto al patron se La7 fosse una rete anti-Meloni.

Cairo ha poi celebrato i recenti successi della rete: "Siamo ormai sistematicamente la terza rete, in particolare nel prime time. È un risultato molto importante, oggi siamo sistematicamente davanti Italia1. Un risultato apprezzato anche dai nostri investitori. E ancora: "Squadra che vince non si cambia. Quando ottieni risultati positivi come quelli di La7 è difficile cambiare. Aggiungeremo una serie di speciali per cementare il palinsesto, che rimane quello che era con l'obiettivo di dare maggiore frizzantezza e vivacità con lo sviluppo di nostri spin off. Faremo ad esempio Piazzapulita 100, dopo l'esperimento dello scorso anno con inchieste coordinate da Formigli con vari giornalisti sul campo".