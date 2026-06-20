Pietracatella, arrivano gli esperti di bioterrorismo tedeschi: ricina, nuovi scenari

Gli esperti della Germania parteciperanno anche a un nuovo sopralluogo nel comune della provincia di Campobasso. L'obiettivo? Tracce di ricina eventualmente presenti su materiali e cibi, sequestrati o ancora presenti in casa. Nel mirino 70 alimenti, tra preparati, conservati e surgelati.

Anche la Polizia tedesca parteciperà alle indagini sul giallo di Pietracatella . Al 'Maugeri' di Pavia lunedì 29 giugno la procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, conferirà gli incarichi per lo svolgimento di un nuovo incidente probatorio a Christian Herzog , direttore del Robert Koch Institut di Berlino, Sylvia Worbs , collaboratrice del laboratorio per le tossine biologiche presso lo stesso istituto tedesco e Luca Morini , tossicologo forense dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia. La Polizia tedesca del Bka ha già avuto alcuni confronti con la Squadra mobile e con il dirigente Marco Graziano .

È ancora un mistero la morte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, mamma e figlia morte avvelenate dalla ricina. ...

La scelta di rivolgersi al team tedesco è dovuta anche all'esperienza maturata sulla materia. Il loro ufficio, specializzato in bioterrorismo, si è occupato dei casi più clamorosi in cui la ricina è stata impiegata come arma chimica, primo fra tutti l'attentato sventato a Colonia del giugno 2018, quando fu arrestato un tunisino in contatto con l'Isis. In casa stava preparando una rudimentale 'bio-bomba', servendosi di 3.150 semi di ricino da cui aveva sintetizzato 84 milligrammi della letale tossina.