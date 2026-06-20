Pietracatella, arrivano gli esperti di bioterrorismo tedeschi: ricina, nuovi scenari

Anche la Polizia tedesca parteciperà alle indagini sul giallo di Pietracatella. Al 'Maugeri' di Pavia lunedì 29 giugno la procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, conferirà gli incarichi per lo svolgimento di un nuovo incidente probatorio a Christian Herzog, direttore del Robert Koch Institut di Berlino, Sylvia Worbs, collaboratrice del laboratorio per le tossine biologiche presso lo stesso istituto tedesco e Luca Morini, tossicologo forense dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia. La Polizia tedesca del Bka ha già avuto alcuni confronti con la Squadra mobile e con il dirigente Marco Graziano.
Gli esperti della Germania parteciperanno anche a un nuovo sopralluogo nel comune della provincia di Campobasso. L'obiettivo? Tracce di ricina eventualmente presenti su materiali e cibi, sequestrati o ancora presenti in casa. Nel mirino 70 alimenti, tra preparati, conservati e surgelati.
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La scelta di rivolgersi al team tedesco è dovuta anche all'esperienza maturata sulla materia. Il loro ufficio, specializzato in bioterrorismo, si è occupato dei casi più clamorosi in cui la ricina è stata impiegata come arma chimica, primo fra tutti l'attentato sventato a Colonia del giugno 2018, quando fu arrestato un tunisino in contatto con l'Isis. In casa stava preparando una rudimentale 'bio-bomba', servendosi di 3.150 semi di ricino da cui aveva sintetizzato 84 milligrammi della letale tossina.