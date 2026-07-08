Roma sotto-choc: morso da un serpente mentre passeggia

Martedì 7 luglio, intorno alle 10 del mattino, un uomo di nome Massimo è stato morso a una caviglia da un serpente mentre passeggiava sulla pista ciclabile di viale Alessandro Magno, nella zona di Casal Palocco (Roma sud). L’uomo, indossando scarpe da ginnastica e fantasmini, ha visto improvvisamente un grosso serpente sbucare dalla vegetazione tra i piedi. Per lo spavento ha iniziato a saltellare e ha avvertito un pizzico alla caviglia. Il morso ha lasciato solo un piccolo segno, senza gonfiore né ematomi.

La ferita è stata pulita con acqua e sapone e i familiari hanno contattato un centro antiveleni. Molto probabilmente si è trattato di un biacco (serpente non velenoso ma piuttosto mordace). A Casal Palocco gli avvistamenti di serpenti non sono una novità, soprattutto vicino alle siepi e ai canali.