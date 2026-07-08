Roma sotto-choc: morso da un serpente mentre passeggia

Martedì 7 luglio, intorno alle 10 del mattino, un uomo di nome Massimo è stato morso a una caviglia da un serpente mentre passeggiava sulla pista ciclabile di viale Alessandro Magno, nella zona di Casal Palocco (Roma sud). L’uomo, indossando scarpe da ginnastica e fantasmini, ha visto improvvisamente un grosso serpente sbucare dalla vegetazione tra i piedi. Per lo spavento ha iniziato a saltellare e ha avvertito un pizzico alla caviglia. Il morso ha lasciato solo un piccolo segno, senza gonfiore né ematomi.
La ferita è stata pulita con acqua e sapone e i familiari hanno contattato un centro antiveleni. Molto probabilmente si è trattato di un biacco (serpente non velenoso ma piuttosto mordace). A Casal Palocco gli avvistamenti di serpenti non sono una novità, soprattutto vicino alle siepi e ai canali.
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I residenti lamentano la scarsa pulizia del canale da parte del Comune di Roma, che favorirebbe la presenza di rettili, rospi e topi. Dopo l’episodio, la sorella Nina ha pubblicato una segnalazione sui social del quartiere, raccogliendo numerose testimonianze di altri avvistamenti recenti. L’etologo Andrea Lunerti ha spiegato che il morso del biacco è raro e probabilmente è avvenuto perché l’animale si è sentito intrappolato durante il salto dell’uomo. Ha sottolineato l’importanza di disinfettare bene la zona e consultare un medico per il rischio di infezioni batteriche.