Roma, vergogna-maranza al Colosseo: sparano razzi, botte ai vigili, sfasciano auto

Un'altra vergogna-maranza. Per festeggiare un compleanno un gruppo di teppisti ha acceso quattro batterie di fuochi pirotecnici a pochi passi dal Colosseo, poi hanno circondato e aggredito gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale intervenuti. Scene surreali che si sono verificate mercoledì 1 luglio in largo Gaetana Agnesi, dove tre persone sono state fermate. Tutto è iniziato intorno alle 21.30, quando diverse pattuglie del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute in largo Gaetana Agnesi a seguito di disordini in atto da parte di un gruppo di giovani. Sul posto gli agenti hanno accertato la presenza di un numeroso assembramento riunito per festeggiare il compleanno di un neo 21enne, cittadino egiziano, il quale avrebbe acceso quattro batterie di materiale pirotecnico esplose in prossimità dell'Anfiteatro Flavio.

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Nel corso delle attività di controllo e identificazione, gli agenti si sono trovati improvvisamente accerchiati da decine di partecipanti alla festa che hanno ostacolato le procedure di polizia, creando una situazione di forte tensione e mettendo a rischio l'incolumità del personale impegnato nell'intervento. Per contenere i disordini e ripristinare le condizioni di sicurezza sono intervenute altre pattuglie della Polizia Locale oltre a personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Nel corso delle operazioni sono stati fermati tre soggetti e accompagnati negli uffici competenti per le procedure di identificazione e gli accertamenti di rito, tra cui il 21enne. Durante le fasi più concitate dell'intervento sono stati inoltre causati danni a un veicolo di servizio della Polizia Locale e due agenti del I Gruppo Centro Storico sono rimasti feriti. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale Santo Spirito per le cure del caso.