Mario Adinolfi, furia durante l'interrogatorio: cosa trapela dalla Procura

Nega, perde la calma, si altera. È un Mario Adinolfi incontenibile quello che, nella mattinata di oggi - 13 luglio -, si è presentato davanti al gip di Roma per l'interrogatorio di garanzia. Il giornalista ha respinto le accuse di truffa ed evasione fiscale per le quali è agli arresti domiciliari. E lo ha fatto anche con una certa convinzione. "Io non frego le vecchiette, non sono un vigliacco", ha detto, prima di partire anche all'attacco: "Mi denuncia chi ha perso. Chissà perché i tanti vincenti non mi hanno denunciato e anzi. C'è chi ha ricevuto indietro il doppio. Ci sono pure persone che mi devono dei soldi".

Adinolfi, dunque, ha sostanzialmente confermato di "essere un giocatore", ma ha negato ogni altra accusa. Nei suoi confronti la procura di Roma contesta i reati di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi in relazione alla "scommessa collettiva", un circuito di raccolta fondi da privati, promosso via social, ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive.