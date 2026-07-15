Cacciari seppellisce Schlein e Conte: "Sedicenti democratici, come state morendo"

Da qui si plana nella situazione concreta e attuale. La critica di Cacciari riguarda il centrodestra e il governo ("Ciò che conta sarà solo la rappresentanza istituzionale, non il proprio essere protagonisti nella formazione dei corpi intermedi di cui il Popolo è concretamente costituito. Stabilità e governabilità finiscono inesorabilmente con l'essere i soli "valori" dell'agire politico") ma soprattutto il centrosinistra: "Sono i sedicenti democratici a morire quando vi si adattano, quando credono di parlare al Popolo discettando con dovizia di tecnicismi su campi larghi e primarie, mentre balbettano su crisi fiscale dello Stato, pace e guerra, fine del Diritto". Parole che fanno ancora più male a Elly Schlein e Giuseppe Conte, visto il pulpito dal quale provengono.