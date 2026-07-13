Garlasco, cartella "militare": il segreto di Alberto Stasi, cosa svela il suo pc

Oggi Alberto Stasi è di fatto di nuovo una persona libera. Un mese fa il 42enne ex studente della Bocconi, condannato per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi avvenuto a Garlasco la mattina del 13 agosto del 2007, ha lasciato il carcere di Bollate nel quale era rinchiuso da 10 anni, avendo ottenuto l'affidamento in prova. La prossima battaglia sarà la revisione del processo che lo ha ritenuto colpevole, dopo le assoluzioni in primo grado e in appello e il clamoroso ribaltone imposto dalla Cassazione.
Tuttavia, in questi anni di inchieste, contro-inchieste giornalistiche e gossip selvaggio, c'è ancora un giallo che appare non risolvibile, nemmeno grazie alle nuove tecnologie: cos'è successo veramente la sera del 12 agosto nella villetta di via Pascoli? Secondo l'accusa, l'omicidio sarebbe stato generato da una forte lite tra i due fidanzati, sfociata nell'aggressione dell'indomani mattina. Una lite causata dall'accesso di Chiara alle cartelle del pc di Stasi in cui Alberto aveva catalogato un numero impressionante di foto e video a luci rosse, di ogni tipo. Dai filmati intimi girati dalla coppia agli scatti scaricati dal web. Alcuni di questi appaiono oggi come segnali di piccole grandi, perversioni sessuali che avrebbero indotto la Poggi a una sfuriata con il ragazzo.
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Paolo Reale, cugino di Chiara e consulente informatico della parte civile, aveva scoperto a suo tempo che Alberto aveva lasciato il suo pc a casa di Chiara la notte del 12, mentre era rincasato per controllare il suo cane durante la tempesta che si era scatenata.
Tra le 21.59 e le 22.12 del 12 agosto, Chiara ha inserito la chiavetta Usb per trasferire i file della vacanza a Londra di Alberto. In quei minuti, avrebbe anche avuto modo di visionare i file custoditi nella cartella "Militare". Stando alle carte del processo, nella cartella Stasi aveva salvato "rappresentazioni di donne incinte durante atti sessuali, orge o di rapporti indotti con la forza, anche di natura omosessuale, con protagonista un africano e foto erotiche di ragazzine" e di anziane. "Sette video in totale - ricorda anche il Riformista -. Nello stesso computer c’è anche la coppia coinvolta in pose intime in una stanza semibuia, ripresa da una telecamera fissa, mentre mette in scena giochi erotici in penombra, con la ragazza che appare imbarazzata nell’assecondare i desideri del fidanzato".
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Chi sostiene la colpevolezza di Stasi, anche a fronte della nuova inchiesta contro Andrea Sempio, amico di Marco, fratello minore di Chiara, sostiene che la causa è da cercare proprio in quelle 7.064 immagini, divise in 22 sottocartelle (contenenti anche 423 foto di aerei). Un segreto svelato che avrebbe turbato la Poggi.