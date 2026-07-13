Garlasco, cartella "militare": il segreto di Alberto Stasi, cosa svela il suo pc

Oggi Alberto Stasi è di fatto di nuovo una persona libera. Un mese fa il 42enne ex studente della Bocconi, condannato per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi avvenuto a Garlasco la mattina del 13 agosto del 2007, ha lasciato il carcere di Bollate nel quale era rinchiuso da 10 anni, avendo ottenuto l'affidamento in prova. La prossima battaglia sarà la revisione del processo che lo ha ritenuto colpevole, dopo le assoluzioni in primo grado e in appello e il clamoroso ribaltone imposto dalla Cassazione.

Tuttavia, in questi anni di inchieste, contro-inchieste giornalistiche e gossip selvaggio, c'è ancora un giallo che appare non risolvibile, nemmeno grazie alle nuove tecnologie: cos'è successo veramente la sera del 12 agosto nella villetta di via Pascoli? Secondo l'accusa, l'omicidio sarebbe stato generato da una forte lite tra i due fidanzati, sfociata nell'aggressione dell'indomani mattina. Una lite causata dall'accesso di Chiara alle cartelle del pc di Stasi in cui Alberto aveva catalogato un numero impressionante di foto e video a luci rosse, di ogni tipo. Dai filmati intimi girati dalla coppia agli scatti scaricati dal web. Alcuni di questi appaiono oggi come segnali di piccole grandi, perversioni sessuali che avrebbero indotto la Poggi a una sfuriata con il ragazzo.