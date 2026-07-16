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Perugia, straniero urina sull'auto dei carabinieri? Toga-choc: "Nessun oltraggio"

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giovedì 16 luglio 2026
Perugia, straniero urina sull'auto dei carabinieri? Toga-choc: "Nessun oltraggio"

2' di lettura

Dopo quanto successo a Perugia, si apre un nuovo capitolo delle follie della giustizia italiana. Nella notte tra il 23 e il 24 giugno, un 24enne di origini etiopi ha urinato sulla volante dei carabinieri. Un fatto gravissimo, dato che le forze dell'ordine rappresentano lo Stato in tutto e per tutto. E non finisce qui. Come segnala il Tempo, il giovane extracomunitario ha voluto immortalare l'infimo atto in un video di circa trenta secondi, riprendendo se stesso e l'auto di pattuglia nel mentre, con l’evidente intento di esibire sui canali social il proprio trofeo di inciviltà.

Lo straniero è stato subito arrestato e formalmente accusato di oltraggio a pubblico ufficiale. Ma il giudice lo ha graziato. La toga si è limitato a comminargli una sanzione amministrativa di appena 100 euro, rigettando la più grave accusa penale. E la gustificazione del magistrato è surreale. Secondo la toga il filmato realizzato dal 24enne lo scagionerebbe dall’oltraggio, poiché smentirebbe la versione dei militari.

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Nel video infatti si vede che in quell'istante i carabinieri non erano nei pressi della vettura. Se l’operatore non assiste in diretta alla contaminazione del proprio mezzo, l'oltraggio evapora. L'accusa però era chiara: il giovane ha messo fuori servizio la vettura. Tanto che i carabinieri sono stati infatti costretti a fermare il mezzo per sottoporlo a una profonda sanificazione. Non si parla dunque di una mera "bravata". Ma il giudice ha ribadito che la multa da 100 euro è l'unica sanzione applicabile in questo caso. Il motivo? L'etiope era semplicemente "ubriaco e molesto".

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