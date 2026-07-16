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L'orrore in diretta sui social: "Ti seppellisco", la aggredisce con un candelabro

giovedì 16 luglio 2026
L'orrore in diretta sui social: "Ti seppellisco", la aggredisce con un candelabro

1' di lettura

A Lecce, un uomo di 57 anni è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia e gravi violenze ai danni della convivente.L’aggressione è avvenuta martedì pomeriggio intorno alle 15. La donna si trovava in casa impegnata in una diretta social seguita da circa quaranta persone, tra cui un’amica d’infanzia. Improvvisamente il marito l’ha aggredita brutalmente, colpendola ripetutamente al volto e alle braccia con un pesante oggetto di legno a forma di testa d’elefante e un candelabro di metallo. La diretta è stata interrotta bruscamente.

La violenza è proseguita anche dopo la fine della trasmissione. L’uomo è uscito sul pianerottolo e ha preso a calci la porta d’ingresso con tale violenza da sradicarla completamente dalla parete. La porta, cadendo all’interno, ha travolto la donna. Non ancora soddisfatto, è rientrato in casa brandendo una pala e urlando: "Io ti seppellisco".

L’allarme è stato lanciato dall’amica che stava seguendo la diretta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma l’uomo ha cercato di impedire loro di salire al sesto piano per prestare soccorso. Solo grazie all’intervento delle pattuglie della Polizia di Stato l’aggressore è stato bloccato.L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici di violenze domestiche, è stato arrestato e condotto nel carcere di Borgo San Nicola su disposizione del sostituto procuratore di turno. La donna è stata soccorsa.

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