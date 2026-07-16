Piove di Sacco, africano sfonda la finestra dell'ex che non voleva ospitarlo

Alla faccia del motto che va recitando "accogliamoli a casa nostra". A Piove di Sacco, nel padovano. Un 25enne nordafricano si è presentato a casa della sua ex, una 42enne padovana. Con lui c'era anche un suo amico, un connazionale di 29 anni. Ebbene, l'uomo ha chiesto alla sua ex fidanzata ospitalità per entrambi. Lei si è rifiutata. Così lui ha deciso di sfondarle una finestra. I due, dopo essere entrati con la forza nell'abitazione della donna, sono stati arrestati.

L'episodio risale a martedì 14 luglio. Il 25enne nordafricano sperava che la donna li ospitasse facendo leva sulla precedente relazione sentimentale. Lei si è rifiutata. Loro non hanno voluto sentire ragioni e le hanno sfondato una finestra per introdursi dentro la sua abitazione. La donna, terrorizzata, ha subito chiamato il 112. Immediato l'arrivo della pattuglia, che ha raggiunto la casa in pochi minuti. All’interno i militari hanno trovato i due giovani. Il 25enne ha opposto resistenza, spintonando uni dei carabinieri ed è stato così immobilizzato.