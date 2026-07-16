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Non partite per le vacanze in questi giorni: le due date da segnare

giovedì 16 luglio 2026
Non partite per le vacanze in questi giorni: le due date da segnare

1' di lettura

L’estate 2025 entra nel vivo e, come ogni anno, Viabilità Italia ha diffuso il piano per l’esodo estivo. Il periodo più critico sarà compreso tra luglio e settembre, con picchi di traffico particolarmente intensi nei fine settimana.I giorni peggiori saranno i primi due sabati di agosto (1° e 8 agosto), contrassegnati dal bollino nero. In queste mattine è previsto traffico critico con code e rallentamenti diffusi sulle principali arterie, in particolare sulla A1 Milano-Napoli, sulla A14 Adriatica e sulla A2 Autostrada del Mediterraneo.Nel pomeriggio di entrambi i sabati la situazione passerà al bollino rosso (traffico intenso).

Il bollino rosso caratterizzerà comunque tutti i fine settimana di luglio e agosto, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, sia per le partenze che per i rientri. Per ridurre i rischi e migliorare la fluidità del traffico, sono stati disposti divieti di circolazione per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate.

Il divieto sarà attivo dalle 8:00 alle 22:00 nei sabati 1° e 8 agosto e nelle domeniche di agosto.Il piano consiglia di evitare le partenze nelle mattinate critiche dei sabati neri. Chi può dovrebbe partire nei giorni infrasettimanali (lunedì-giovedì) o scegliere orari meno congestionati come il giovedì sera o il venerdì mattina presto.Prima di partire è raccomandato un controllo completo del veicolo (pneumatici, liquidi, freni). Durante il viaggio è utile seguire gli aggiornamenti in tempo reale tramite Rai Isoradio, pannelli a messaggio variabile e app di Autostrade per l’Italia. È inoltre consigliato portare acqua, cibo leggero e un caricabatterie.

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