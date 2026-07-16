Non partite per le vacanze in questi giorni: le due date da segnare

L’estate 2025 entra nel vivo e, come ogni anno, Viabilità Italia ha diffuso il piano per l’esodo estivo. Il periodo più critico sarà compreso tra luglio e settembre, con picchi di traffico particolarmente intensi nei fine settimana.I giorni peggiori saranno i primi due sabati di agosto (1° e 8 agosto), contrassegnati dal bollino nero. In queste mattine è previsto traffico critico con code e rallentamenti diffusi sulle principali arterie, in particolare sulla A1 Milano-Napoli, sulla A14 Adriatica e sulla A2 Autostrada del Mediterraneo.Nel pomeriggio di entrambi i sabati la situazione passerà al bollino rosso (traffico intenso).

Il bollino rosso caratterizzerà comunque tutti i fine settimana di luglio e agosto, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, sia per le partenze che per i rientri. Per ridurre i rischi e migliorare la fluidità del traffico, sono stati disposti divieti di circolazione per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate.

Il divieto sarà attivo dalle 8:00 alle 22:00 nei sabati 1° e 8 agosto e nelle domeniche di agosto.Il piano consiglia di evitare le partenze nelle mattinate critiche dei sabati neri. Chi può dovrebbe partire nei giorni infrasettimanali (lunedì-giovedì) o scegliere orari meno congestionati come il giovedì sera o il venerdì mattina presto.Prima di partire è raccomandato un controllo completo del veicolo (pneumatici, liquidi, freni). Durante il viaggio è utile seguire gli aggiornamenti in tempo reale tramite Rai Isoradio, pannelli a messaggio variabile e app di Autostrade per l’Italia. È inoltre consigliato portare acqua, cibo leggero e un caricabatterie.