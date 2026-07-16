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Fuggono dai poliziotti: si blocca l'ascensore, finisce malissimo

giovedì 16 luglio 2026
Fuggono dai poliziotti: si blocca l'ascensore, finisce malissimo

1' di lettura

Due ragazzi di 18 e 19 anni sono stati arrestati a Catania, nel quartiere San Giovanni Galermo, dopo un tentativo di fuga fallito in modo singolare.I due pusher stavano spacciando droga direttamente dal finestrino delle auto quando sono stati individuati dalla polizia. Nel tentativo di scappare, si sono rifugiati in un palazzo, si sono barricati all’interno e hanno cercato di raggiungere il terrazzo con l’ascensore per disfarsi della droga. Tuttavia, l’ascensore si è bloccato per un’avaria tecnica, intrappolandoli all’interno.

È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarli. Una volta sbloccato l’ascensore, i due sono stati identificati e perquisiti.I poliziotti hanno trovato loro addosso 39 involucri di cocaina, 21 di crack e diverse dosi di marijuana.

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Sono stati sequestrati anche due radioline ricetrasmittenti, utilizzate per comunicare con altri spacciatori e vedette, e circa 400 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.Al termine delle operazioni, su disposizione del PM di turno, i due giovani sono stati condotti nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice. Vale per entrambi la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

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