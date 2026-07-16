Meloni-Vannacci, prove d'intesa: come leggere le manovre in Parlamento

La «riflessione» è quella annunciata dalla premier nell’intervento-sfogo fatto subito dopo la votazione a scrutinio segreto che ha bocciato l’emendamento di Fdi per introdurre una forma edulcorata di preferenze. Partirà dagli oltre trenta franchi tiratori che hanno colpito martedì; dove arriverà, deve scoprirlo anche lei. Incassato il voto che non si aspettava, ha accarezzato la tentazione di rispondere - Sergio Mattarella permettendo - portando il Paese al voto anticipato. È durata poco. Il capo del governo, assicura chi le ha parlato, non ha intenzione di salire al Quirinale per aprire una pre-crisi. La lettura ufficiale è che si è trattato di un voto contro le preferenze, non contro l’esecutivo. Il primo passo di Fdi, però, è stato verso Roberto Vannacci, in nome della «coerenza». E anche questa è una risposta al “tradimento” del giorno prima.

«Riflessione» e «coerenza». Sono le parole che tornano in ogni discorso fatto ieri nel Transatlantico di Montecitorio, da parte dei deputati di Fdi e da parte dei loro alleati che cercano di capire quale strada prenderà adesso Giorgia Meloni.

VOTO CON LO STRAPPO

Fratelli d’Italia ieri ha votato l’emendamento del vannacciano Edoardo Ziello per reintrodurre le preferenze. Un testo che è stato bocciato dall’aula, con 233 voti contrari e 139 favorevoli, e tra chi ha votato per respingerlo c’erano anche i deputati di Lega e Forza Italia. I meloniani sapevano che così la maggioranza si sarebbe spaccata un’altra volta, anche se con effetti meno dirompenti (stavolta non c’era l’imprimatur del governo sull’emendamento). Ed erano consapevoli che il testo non sarebbe passato, visto che da sinistra si erano impegnati a respingere ogni emendamento presentato da Futuro nazionale. Ma sono andati dritti lo stesso. Su indicazione diretta della premier, che - raccontano i suoi - ha inviato un messaggio chiaro: «Su questa cosa io ci ho messo la faccia e non dobbiamo perderla».

Una scelta che ha allargato la distanza con gli alleati. Nelle pause dei lavori parlamentari i gruppetti della maggioranza ieri erano rigorosamente separati in base all’appartenenza partitica, con Galeazzo Bignami, Giovanni Donzelli e Francesco Lollobrigida impegnati in una lunga confabulazione prima che ricominciassero le votazioni. «S’inventeranno qualcos’altro molto presto», commentava intanto un deputato di Forza Italia.

Che non finisca qui è sicuro. La strada della «coerenza» sulla legge elettorale proseguirà in Senato. Dove il presidente Ignazio La Russa ha subito ricordato che «quello che viene votato in un ramo del parlamento può essere cambiato nell’altro ramo» e che se quell’emendamento fosse presentato a Palazzo Madama, visto il regolamento differente, verrebbe votato a scrutinio palese, rendendo impossibili imboscate dei franchi tiratori.