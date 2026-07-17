Mascherine tarocche, i soldi delle commissioni finiti in auto, ville e yacht

I numeri, prima di tutto: 25 milioni infilati in due polizze vita. Una villa da 2 milioni. Uno yacht ormeggiato a Cannes. Una Lamborghini Urus, 4 Rolex, un’altra casa comprata all’asta, una Range Rover, una Harley-Davidson e 2 automobili prese in leasing. Altro che denaro lasciato a dormire sui conti: le commissioni incassate dai broker delle mascherine cinesi durante la pandemia hanno cambiato pelle in fretta. Secondo la Guardia di Finanza e l’Unità di informazione finanziaria di Bankitalia, si sono trasformate in un patrimonio da almeno 28,8 milioni di euro. Una metamorfosi con parecchi zeri. Bonifici, giroconti, assegni circolari, polizze, contratti di locazione finanziaria, pagamenti alle concessionarie. Il denaro è passato di mano, ha attraversato società e conti correnti, poi si è materializzato. Nel mattone, nei motori, negli orologi, in mare aperto. Eppure il catalogo, per quanto sontuoso, racconta solo una parte della storia. Oltre ai beni già individuati, mancherebbero ancora all’appello circa 80 milioni di euro. Una cascata di denaro della quale, negli atti dell’inchiesta (poi archiviata), non risultano ancora ricostruiti per intero né il viaggio né l’approdo finale.

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Il capitolo più pesante porta il timbro delle polizze Unit Linked. L’azienda Sunsky ne ha sottoscritte due, indicando come assicurato uno degli indagati. Premio iniziale complessivo: 25 milioni. Il conto usato per l’operazione disponeva di 28,1 milioni, accumulati con bonifici delle imprese cinesi e trasferimenti arrivati da altri rapporti della stessa società, a loro volta alimentati dalle provvigioni. La Uif ha ricostruito così la sorgente del flusso: «Il conto è stato alimentato da bonifici dall’estero per complessivi 13,7 milioni, addebitati sul conto di Wenzhou Light Industrial Products a titolo di corrispettivi di intermediazione sulle forniture di dispositivi medicali». Poi sono arrivati altri 1,4 milioni da Luokai Trade e 13 milioni spostati da un diverso conto della società. Quasi tutta quella provvista è stata compressa nelle due polizze, con la società in doppia veste: contraente e beneficiaria. Un’altra parte dei soldi, invece, ha preso il largo. Sempre Sunsky ha comprato lo yacht Sunsky II, un Beneteau Oceanis Yacht 62 di oltre 19 metri, costruito nel 2017 e ormeggiato a Cannes. Prezzo: 770mila euro. Il conto è stato saldato in due rate: 396mila euro a Crédit Agricole, altri 374mila alla società francese Marcan. Dal timone al volante, senza perdere tempo. Sunsky ha versato 240mila euro a Bonaldi Motori con causale: “Acquisto vettura Urus Sunsky srl”. La Lamborghini è stata poi sequestrata. La Guernica ha preferito invece una Range Rover Evoque da 52.801 euro. Qui gli investigatori hanno seguito il denaro quasi in diretta: prima l’accredito da mezzo milione proveniente da Wenzhou Light, subito dopo il pagamento alla concessionaria.

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Microproducts ha scelto invece il leasing. Una Mini Cooper Clubman è entrata nella disponibilità della società con un contratto di 60 mesi, canoni complessivi per circa 28.492 euro e riscatto finale da 391 euro. A seguire è arrivata una Lexus RX450H Luxury: 6.203 euro di maxi-rata iniziale, 59 mensilità da 997 euro e un valore complessivo vicino ai 65mila. Nello stesso “garage” è comparsa anche una Harley-Davidson da 13.950 euro. Poi c’è il mattone, che non passa mai di moda. Guernica ha acquistato una villa di 17 vani in via Casalmonferrato, a Roma: autorimessa, lastrico solare e prezzo tondo: 2 milioni di euro. L’immobile è stato sequestrato e consegnato a un amministratore giudiziario. Sempre nel Lazio è stata rilevata all’asta una villetta ad Ardea per 100mila euro. Altri 238.675 euro sono stati destinati al compromesso per un immobile in via Sallustiana. I pagamenti risultano. Il rogito definitivo, invece, no. È possibile che l’indagine abbia poi fatto saltare l’affare. E una casa, si sa, chiama lavori. Almeno 219.600 euro sono stati versati a L. Costruzioni per interventi edilizi. Poi arredi, forniture, sistemazioni interne. Spese che compaiono nei conti ma non sono state ancora ricostruite una per una. Nel frattempo sono arrivati anche i gioielli. Quattro Rolex per 74.350 euro: uno Yacht-Master in acciaio e oro rosa, un Submariner, un Datejust e un modello referenza 116509 con quadrante nero brillante, pagato da solo 39.600 euro. E poi il camper utilizzato per il servizio di tamponi rapidi. Il mezzo compare nella disponibilità operativa di una società del gruppo, ma il fascicolo non chiarisce se sia stato acquistato, preso a noleggio o ricevuto in comodato. Ma il vuoto più grande è un altro: circa 80 milioni ancora senza una destinazione ricostruita. Soldi che, a differenza delle ville, delle auto e dei Rolex, non hanno ancora lasciato un’impronta riconoscibile sulla scena del delitto (pandemico).