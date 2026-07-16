Covid, scandalo infinito: mascherine scadenti? No, come non averle

Il grande inganno della sicurezza. Tranne pochi irriducibili (Giuseppe Conte, Domenico Arcuri e relativi guardaspalle), hanno tutti ormai chiaro un dato preciso nella folle gestione della pandemia: le mascherine acquistate per 1,25 miliardi di euro da tre discutibili consorzi cinesi non solo erano scadenti ma, secondo le informative della Guardia di Finanza e le consulenze di laboratori e tecnici, potenzialmente rischiose per la salute. Quel che finora non era stato chiarito era, tuttavia, il grado di pericolosità dei dispositivi comprati dalla struttura commissariale. Quanto pericolosi? E pericolosi per chi? Una relazione delle Fiamme Gialle ha risposto a queste domande, sottoponendo a verifica i prodotti di una delle 36 aziende della maxi commessa: la Tongcheng Wenxin. Non è stato necessario un esperimento particolarmente complesso per dimostrare che le mascherine del lotto, che dovevano bloccare quasi tutte le particelle usate nel test, ne hanno lasciate passare troppe. Molte di più del consentito.

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L’esame, condotto sul modello Wenxin KN95 senza valvola, che mostrava addirittura stampigliata l’indicazione CE a garanzia per un consumatore, è stato eseguito con cloruro di sodio. Detto così sembra un test complicato, ma il meccanismo è semplice. Il cloruro di sodio è sale. In laboratorio viene trasformato in una nube di particelle minuscole, invisibili a occhio nudo, che simulano le goccioline di saliva che si emettono al momento della respirazione. Questa nuvoletta di umidità viene spinta contro il tessuto della mascherina mentre uno strumento misura, attraverso un laser, quante particelle arrivano davanti al filtro e quante riescono a superarlo. La regola è elementare: meno goccioline passano, meglio funziona la protezione.

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Al contrario: se il materiale lascia attraversare una porzione rilevante della nube, la mascherina non raggiunge il livello che dichiara. E quindi si pongono non pochi problemi per chi la indossa e per quanti sono nei paraggi. Nel caso Tongcheng Wenxin sono stati provati tre esemplari. I risultati? Eccoli: 15,3%; 12,3% e 22,7%. Il limite massimo era il 6%. Significa che tutti e tre i pezzi hanno fallito il test. Anche quello con il dato migliore ha lasciato passare più del doppio della soglia consentita. Il peggiore è arrivato quasi a quattro volte il tetto prefissato per legge. Qui serve però una precisazione, perché il numero può essere capito al contrario. Dire che la mascherina filtra il 22,7% è sbagliato. Quel 22,7 indica ciò che è riuscito a passare attraverso il filtro. In termini molto semplici e ribaltando i dati, il dispositivo ha intrappolato circa il 77,3% delle particelle della prova, quando avrebbe dovuto bloccarne almeno il 94.

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