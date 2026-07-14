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Roberto Speranza, anche l'ex ministro convocato in Commissione Covid

di Fil. Man.martedì 14 luglio 2026
Roberto Speranza, anche l'ex ministro convocato in Commissione Covid

2' di lettura

In attesa che Giuseppe Conte, attuale alleato di Elly Schlein nell’assalto a Giorgia Meloni e presidente del Consiglio durante l’emergenza pandemica, confermi la sua audizione davanti alla Commissione parlamentare istituita proprio per fare chiarezza su quanto accaduto all’epoca - e in particolare sulla gestione delle forniture dei dispositivi di protezione individuale, vale a dire le famose mascherine, affare che ha superato il miliardo di euro -, martedì prossimo alle 10.30, presso l’aula del II° piano di Palazzo San Macuto a Roma, si terrà l’audizione in Commissione del deputato di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami.

«Quanto sta venendo fuori sulla maxi-commessa di mascherine cinesi (quella costata 1,25 miliardi di euro allo Stato italiano, ndr) è una discesa in un buco nero - ha dichiarato ieri lo stesso capogruppo di Fdi alla Camera -. Più si scava, più emergono elementi inquietanti, l’ultimo quello degli enormi profitti dovuti ai costi “gonfiati”. Le ombre ormai superano le luci e ciò che la commissione sta facendo è proprio cercare di chiarire i punti più oscuri: un’opera di verifica enorme. E credo che purtroppo ci saranno altre sorprese da qui alla fine».

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Proprio sulla questione relativa all’audizione di Conte, ieri è tornato Marco Lisei, che della Commissione è il presidente. «Inizieremo ad audire Conte martedì 4 agosto, salvo imprevisti delle Aule - ha rimarcato Lisei -. Arcuri è già stato audito, ma sarà ascoltato ancora prima della chiusura del Parlamento per la pausa estiva. Alla ripresa dei lavori conto di poter convocare anche l’ex ministro Speranza: è una audizione che ho dato per scontato sin dal principio, sempre che lui sia disponibile a venire».

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