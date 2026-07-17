Ranucci, la telefonata intercettata col grillino: "Ci dobbiamo vedere, ti spiego un po' di cose"

"Ci dobbiamo vedere e ti spiego un po’ di cose, poi…": Sigfrido Ranucci lo avrebbe detto in una conversazione, intercettata, con il pentastellato Dario Carotenuto a proposito di un deputato di Fratelli d'Italia, Gerolamo Cangiano. Lo riporta Il Giornale. Durante il dialogo, che risalirebbe alle 10.55 del 24 aprile 2026, Ranucci avrebbe spiegato al grillino quali fossero i risultati dell’attività di approfondimento giornalistico su Cangiano, descritto dal giornalista come gravitante in contesti "inquietanti".

Il conduttore di Report avrebbe dato quella risposta dopo una domanda di Carotenuto: "Ti volevo dire… ma tu questa cosa di Cangiano, tu… cioè, fammi capire che cosa di… cioè, hai proprio sostanza… cioè, insomma, sicuro che…". E a quel punto Ranucci gli avrebbe proposto di vedersi, rincarando la dose: "Perché la cosa strana è che questo non ha smentito. Ha cercato solo di capire che cosa c’avevamo attraverso i giornalisti locali". Il sospetto era che Cangiano fosse parte di un aggregato di potere con specifici interessi nel comparto infrastrutturale, in particolare nella costruzione di un aeroporto.