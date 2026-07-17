Sigfrido Ranucci, le segnalazioni piccanti "partite dalla redazione di Report"

Qualcuno nella sua redazione ha voluto mettere in grosso imbarazzo Sigfrido Ranucci? Il sospetto è legittimo: "La segnalazione sulle parti del libro di Ranucci La scelta, che hanno poi dato origine al nostro scoop, è arrivata dall'interno di Report", spiega il direttore editoriale di Esperia, Gino Zavalani, intervenendo a Radio Libertà. Lo scoop è relativo ai passaggi più piccanti di quel libro uscito pochi mesi fa, nel 2025, in cui il giornalista di Rai 3 raccontava senza troppe censure le proprie avventure amorose e sessuali, con sorprendente dovizia di particolari. Questo elemento, secondo Zavalani, dimostrerebbe come all'interno della redazione del programma Rai vi siano tensioni non emerse pubblicamente.

Sigfrido Ranucci, un grosso guaio con le donne: amanti, informatici, colleghe... Se il rapporto tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola vi ha indignato, ciò che stiamo per raccontarvi potrebbe ap...

"Io questa serenità che l'intera redazione così un po' esprime non la ritrovo", afferma Zavalani. "È vero, probabilmente non mi sarei mai sognato di leggere quel libro, se non avessi ricevuto una segnalazione che mi indicava alcune parti interessanti che forse il pubblico doveva conoscere. Sono quelle che poi abbiamo pubblicato". Secondo il direttore editoriale di Esperia, la provenienza della segnalazione sarebbe significativa: "Questa segnalazione mi arriva dall'interno di Report e quindi tutto questo clima sereno sinceramente non lo vedo, non lo percepisco. Probabilmente ci sono delle tensioni che faticano a emergere, ma mi sembra evidente che ci siano, altrimenti questa segnalazione non credo mi sarebbe arrivata da lì".

Sigfrido Ranucci, la storia con la stagista "morta travolta dal Suv": le confessioni e quei pesantissimi dubbi "Nel libro autobiografico La scelta, pubblicato nel 2024, Sigfrido Ranucci racconta due relazioni sentimentali nate...