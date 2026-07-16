Lavitola, i legali erano pronti per i bombaroli di Ranucci: "Dì solo Gomes"

Emergono dettagli dall'elevato peso specifico dagli sviluppi dell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo la Procura, infatti, dopo l'esplosione dell'ordigno era già predisposto un piano per proteggere gli autori del reato. A svelarlo, sarebbe un'intercettazione, pubblicata oggi da Repubblica: "Mi ha girato questo messaggio, sta in Africa. Ha detto: 'diglielo a tuo padre che va con un compagno e lo mandi da questo avvocato qua. Digli solo per parlare, parlate subito che se, per caso, dovesse succedere qualcosa, l'avvocato già sa come deve fare per non farvi prendere nessun guaio'".

Insomma, c'era un avvocato individuato in anticipo, che ora diventa un punto di connessione tra tutte le parti coinvolte in questa vicenda. Il legale in questione è Sergio Cola, al quale, da indicazioni, tutti gli uomini del commando si sarebbero dovuti rivolgere. Di clamoroso c'è che Cola è l'avvocato che ora sta assistendo Valter Lavitola, accusato di essere il mandato dell'attentato. Tutto - si legge su Repubblica - era stato predisposto prima degli arresti e delle perquisizioni.