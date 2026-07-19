Ecco quando Roggero potrà uscire dal carcere coi permessi: la data X

Mario Roggero, condannato per omicidio volontario, non potrà scontare la pena ai domiciliari nonostante abbia abbondantemente superato i 70 anni. La legge italiana lo consente solo per chi non è stato dichiarato delinquente abituale e per reati non gravi, ma esclude esplicitamente l’omicidio (volontario o preterintenzionale). Per questo Roggero è equiparato a categorie come killer di mafia o autori di violenze sessuali su minori.Da venerdì pomeriggio è detenuto nel carcere di Bollate. Da quel momento è iniziato per lui il percorso penitenziario standard: valutazioni periodiche del comportamento, partecipazione alle attività e dialogo con l’equipe trattamentale guidata da Roberto Bezzi. Il detenuto dovrà compiere una “rivisitazione critica” del proprio vissuto e accettare il senso della condanna, cosa ritenuta particolarmente complessa per chi, come Roggero, si proclama innocente.

Con buona condotta potrà beneficiare di 45 giorni di sconto ogni sei mesi. Dopo aver scontato un terzo della pena potrà ottenere i primi permessi premio e lavorare fuori dal carcere di giorno. Superata la metà della condanna potrà accedere alla semilibertà. Negli ultimi quattro anni di pena, come spiega IlGiornale, potrà chiedere l’affidamento ai servizi sociali, come accaduto ad altri detenuti eccellenti di Bollate (tra cui Alberto Stasi).In sostanza, se il percorso sarà lineare e senza sanzioni, Roggero potrebbe tornare definitivamente libero intorno al 2034.

Nei prossimi giorni dovrebbe occuparsi del caso anche Giulia Bongiorno, responsabile giustizia della Lega. Le sue condizioni di salute attuali sono buone, quindi non sussistono al momento presupposti per misure alternative immediate.