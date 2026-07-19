Roma, esalazione di cloro in piscina: 8 intossicati, bimbo in codice rosso

Esalazione di cloro in una piscina alle porte di Roma: 8 gli intossicati. Tra questi un bambino di 5 anni in codice rosso ma fortunatamente non in pericolo di vita e altri quattro ragazzini – tra i 10 e i 15 anni – in codice giallo. Secondo quanto riportato da Repubblica, l'allarme sarebbe scattato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 19 luglio, quando all’improvviso un forte tanfo di cloro avrebbe invaso tutta l'area intorno alla piscina. A quel punto le persone presenti avrebbe cominciato ad accusare i sintomi tipici dell’inalazione, come bruciore intenso agli occhi e alla gola, tosse, fiato corto.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno rilevato un’alta esalazione di cloro, fuoriuscito in grande quantità dalla pompa della piscina per ragioni ancora da accertare. Immediato anche l’arrivo dell’Ares 118 con quattro ambulanze e tre auto mediche. Subito dopo sono stati fatti evacuare tutti i presenti, una cinquantina di bagnanti, e la struttura - un circolo sportivo - è stata temporaneamente chiusa. Sul posto anche tre pattuglie dei carabinieri di Mentana. Ora il circolo è stato posto sotto sequestro per gli accertamenti della procura di Tivoli su quanto accaduto. L’ipotesi più accreditata sarebbe al momento quella di un problema ai motori della piscina che miscelano l’acqua con il cloro.