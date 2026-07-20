Indagato il papà della bimba annegata in piscina

È stato indagato dalla Procura di Ravenna il padre di Magdalena Kaiser, la bambina austriaca di 4 anni morta annegata nella piscina dell’hotel Continental di Milano Marittima, nel Ravennate: l’ipotesi di reato è quella di abbandono di minore. Secondo gli accertamenti dei carabinieri l’uomo, 56 anni - che si trovava in albergo per una vacanza sulla Riviera Romagnola, insieme alla moglie e ad altre due sorelle più grandi - dopo avere detto alla figlioletta di rimanere ad aspettarlo in una zona tra i giochi e la piscina, si sarebbe allontanato, forse per salire in camera a prendere qualcosa, là dove si trovavano la moglie assieme alle altre due figlie, ma quando è tornato dalla figlia era già troppo tardi: al suo ritorno, il medico si stava già occupando della piccola ormai esanime.

Secondo quanto ricostruito, Magdalena è rimasta da sola per otto minuti, un lasso di tempo ripreso dalle telecamere dell’hotel: nelle immagini si vede la bambina avvicinarsi alla piscina, che in quel momento - erano circa le 14 - era chiusa al pubblico, e dunque in un momento in cui pare non fosse previsto il servizio di salvataggio con un bagnino, e però i cancelli sarebbero stati aperti. Sono poi stati due ragazzi a dare l’allarme, dopo averla notata galleggiare immobile. Sulla bimba verrà eseguita l’autopsia, così da poter fare piena luce sull’accaduto.

Se si considerano le piscine private, quelle aperte al pubblico, i parchi termali e le strutture ricettive, in Italia si contano 75 persone che, tra il 1° gennaio 2022 e il 16 luglio 2026, sono decedute proprio nelle acque di una piscina. Il bilancio del 2026 include purtroppo diversi episodi registrati dalle cronache negli ultimi mesi, dal recente caso di una bambina di 11 anni deceduta a luglio a Sestri Levante dopo essere rimasta incastrata nel sistema di aspirazione al ragazzo di 28 anni annegato a inizio luglio durante un tuffo notturno clandestino in una piscina comunale a Milano. Diversi altri decessi legati a malori improvvisi in acqua o a incidenti avvenuti soprattutto durante le operazioni di pulizia e manutenzione sono avvenuti tra maggio e giugno. Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, ha annunciato una proposta di legge - sottoscritta assieme al ministro della Salute Orazio Schillaci - proprio per mettere in sicurezza le piscine pubbliche e private nel nostro Paese.