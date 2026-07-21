Fakir, bodycam comprata (e attivata) dall'agente: crolla il teorema della sinistra

La morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante un intervento della polizia al Pilastro di Bologna, è ora al centro di un’indagine che punta soprattutto sull’analisi dei filmati e degli accertamenti medico-legali. Un elemento chiave dell’inchiesta, come spiega ilGiornale, è la bodycam utilizzata da uno degli agenti, una telecamera però acquistata privatamente dal poliziotto e non fornita ufficialmente dall’amministrazione.

L’agente aveva deciso autonomamente di indossarla e attivarla prima dell’intervento, registrando tutte le fasi dell’operazione. Successivamente ha consegnato il file alla Procura, offrendo agli inquirenti un documento completo per ricostruire quanto accaduto. La scelta di utilizzare una bodycam privata viene considerata un elemento rilevante perché potrebbe permettere di verificare con maggiore precisione la dinamica dei fatti e le modalità con cui è stato gestito l’intervento.