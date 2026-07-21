Fakir, "bollettino di guerra a Bologna": violenza antagonista, 56 i poliziotti feriti

Il bilancio dei disordini di ieri sera a Bologna "è un bollettino di guerra: sono 56 i poliziotti rimasti feriti perché colpiti da enormi pietre, bottiglie di vetro e bombe carta lanciate dai violenti gruppi di antagonisti e anarchici": a dirlo in una nota Domenico Pianese, segretario generale del Sindacato di Polizia Coisp, in riferimento alla manifestazione organizzata per chiedere "giustizia e verità" per Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino morto domenica 19 luglio durante un intervento di polizia al Pilastro. "Nello specifico contiamo 15 agenti feriti del Reparto Mobile di Padova, 26 da quello di Firenze e 15 da quello di Bologna, con prognosi che arrivano fino a 15 giorni - ha proseguito Pianese -. Questi feriti pesano sulla coscienza di chi ha irresponsabilmente aizzato la piazza offrendo agli estremisti il pretesto per attaccare la Polizia".

"Di fatto - ha sottolineato il segretario del Coisp - si è messa a repentaglio l'incolumità degli agenti solo per fare propaganda. A questi 56 poliziotti, che ieri sera hanno affrontato la guerriglia urbana per tutelare Bologna e i suoi cittadini, deve andare la solidarietà unanime di tutta la politica. Affinché sia chiaro un principio fondamentale: chi indossa una divisa non può essere trattato come un bersaglio".