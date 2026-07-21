Bologna, prima "azzanna" gli agenti, poi… la verità sugli ultimi 38 minuti di Fakir

Domenica mattina, nel cortile di un palazzo di via Italo Svevo a Bologna, si è consumata la vicenda che ha portato alla morte del 42enne marocchino Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia. Secondo i residenti, l’uomo era una presenza abituale nella zona e quella mattina è stato visto fin dalle 9.30 mentre urlava frasi come "aiuto, chiamate un’ambulanza, la polizia". In seguito, come riporta ilCorriere, si è seduto sulle scale di un giardinetto e si è sdraiato a terra.

Con il passare delle ore il suo comportamento è apparso sempre più agitato. Diverse persone hanno chiamato i numeri di emergenza dopo averlo visto colpire con testate e calci le porte dei garage, mentre continuava a gridare che qualcuno voleva ucciderlo. La volante della polizia è arrivata alle 12.15, seguita da un’ambulanza inviata con codice verde.