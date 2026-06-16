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Pianezza, gli rubano il portafoglio: 89enne pedina la ladra e la fa arrestare

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martedì 16 giugno 2026
Pianezza, gli rubano il portafoglio: 89enne pedina la ladra e la fa arrestare

1' di lettura

Ha scoperto di essere stato derubato da una donna e, invece di disperarsi, l'ha seguita fino allo sportello Atm, consentendo ai carabinieri di arrestarla. Protagonista un pensionato di 89 anni di Pianezza, nel Torinese, vittima della cosiddetta tecnica dell'abbraccio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, nel pomeriggio di giovedì scorso una donna di 59 anni, residente a Pinerolo, avrebbe finto di essere una conoscente di vecchia data e si sarebbe lanciata tra le braccia dell'anziano in via 25 Aprile, riuscendo a sottrargli il portafoglio con all'interno la carta bancaria.

Accortosi poco dopo del furto, l'89enne ha però seguito la donna, che si è diretta verso uno sportello per tentare di prelevare denaro. Nel frattempo ha chiamato il 112 e ha continuato a osservare i movimenti della presunta autrice del furto, fornendo ai carabinieri della stazione di Alpignano una descrizione dettagliata. I militari sono intervenuti in pochi minuti e hanno arrestato la donna in flagranza per furto con destrezza e tentato indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

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La 59enne è stata inizialmente posta agli arresti domiciliari dall'autorità giudiziaria di Torino. Nei giorni successivi l'arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di firma nel comune di residenza.

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