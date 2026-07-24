Mario Roggero vessato e umiliato: lo vogliono al carcere duro, ecco domo

Mario Roggero, l'orefice di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni di carcere per l'omicidio volontario di due rapinatori, si è costituito il 17 luglio nel carcere di Bollate, struttura scelta perché considerata tra le più attente al reinserimento dei detenuti. Tuttavia, la sua permanenza potrebbe essere temporanea: secondo quanto riportato, l'amministrazione starebbe valutando un trasferimento, probabilmente nel carcere di Cuneo. Tra le motivazioni ipotizzate figurano la forte esposizione mediatica del caso, il tentativo di Roggero di ottenere fin da subito una sistemazione in un istituto ritenuto privilegiato e la richiesta di un impiego interno, interpretata come un modo per consolidare la permanenza a Bollate.

Sul fronte giudiziario, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento della pena presentata dai legali dell'orefice. L'istanza è legata alla domanda di grazia inoltrata dalla moglie al Presidente della Repubblica: secondo la difesa, proseguire l'esecuzione della pena sarebbe inutile qualora il provvedimento di clemenza venisse accolto.