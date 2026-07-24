Daniele Rezza, sì alla giustizia riparativa per il killer delle cuffiette: insorge la famiglia della vittima

Sì alla giustizia riparativa per Daniele Rezza, il 21enne condannato a 27 anni di carcere per aver ucciso, nel 2024, con una coltellata al cuore il 31enne Manuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffiette. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano, secondo cui al giovane va concessa "l'ultima opportunità istituzionale" per "tentare un suo effettivo recupero sociale". Nell'ordinanza di sei pagine, la Corte spiega che "i programmi riparativi" sono "configurati dalla legge per essere svolti nell'interesse dell'autore e delle vittime del reato".

Contraria la famiglia della vittima, che non ha voluto nemmeno sentire le scuse dell'assassino in tribunale, considerandole "come una oltraggiosa provocazione". "Le scuse chieste dopo un anno non valgono niente e non me ne faccio niente", aveva detto il fratello dopo la sentenza in appello. I giudici, però, hanno fatto notare che non si può "sempre" negare l'ammissione ai programmi riparatori quando manca l'interesse congiunto di vittime e autori di reati. E che negli omicidi "il dolore per la perdita" annulla quasi sempre "ogni interesse relazionale con chi tale invincibile dolore ha cagionato".