Livorno, vicesindaca alla conferenza con gli shorts? Si scatena il finimondo

Travolta dalle critiche e dai commenti negativi la vicesindaca di Livorno Libera Camici, 44 anni. A scatenare la valanga il modo in cui si è vestita a una conferenza stampa con il sindaco Luca Salvetti. Un'occasione nella quale ha scelto di indossare dei pantaloncini che le lasciavano le gambe scoperte. “Io sono Libera di nome e soprattutto di fatto. Mi giudichino per quello che faccio, non per come mi vesto”, ha dichiarato lei in un'intervista al Corriere della Sera. Le insinuazioni partite da quel momento nei suoi confronti sono state da lei definite come una vera e propria “barbarie”.

"Il problema non è stata la critica al mio abbigliamento – ha continuato la vicesindaca –. Il punto è che è stato usato il termine 'scosciata', che non verrebbe mai utilizzato per un uomo. Si è voluto richiamare la sessualità, il corpo. Da quel momento tutti si sono sentiti autorizzati a giudicarmi non per quello che faccio, ma per il mio aspetto fisico. A una donna basta mostrare qualche centimetro di pelle in più per essere definita ‘scostumata’”. Secondo lei, se si fosse trattato di un uomo, “forse gli avrebbero detto che era vestito in modo poco consono”.