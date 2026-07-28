Garlasco, "la differenza tra i porno di Stasi e il materiale di Sempio": Zona Bianca, l'ultima bomba

A Zona Bianca, programma di approfondimento e d’attualità di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, si torna a parlare del delitto di Garlasco e si cerca di tracciare il profilo sia di Alberto Stasi che di Andrea Sempio.

Si torna alla pruriginosità dei materiali trovati a carico sia dell’uno che dell’altro. In questo caso, però, la giornalista del Corriere della Sera, Candida Morvillo, ci tiene a separare bene i due profili: “C’è differenza sostanziale tra i file porno scaricati all'epoca da Stasi ed il materiale di Sempio sul quale ha lavorato adesso il RaCIS (Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, ndr). Perché quelli di Stasi erano materiali scaricati in blocco da un sito e non erano singole foto che aveva scelto Stasi una per una e archiviate ognuna con un motivo particolare dentro una speciale cartella. No, era un blocco unico. Queste cose scritte da Sempio, i suoi diari, i suoi appunti, sono cose scritte di suo pugno, sono i suoi diari giorno per giorno, è Sempio in purezza”.

"C'è una differenza sostanziale tra i file espliciti scaricati da Stasi e il materiale di Sempio"



Candida Morvillo a #zonabianca pic.twitter.com/A6NCAZmXqI — Zona Bianca (@zona_bianca) July 27, 2026

L’avvocato di Andrea Sempio, Angela Taccia, è anche sua amica fraterna fin dall’infanzia. E anche oltre, visto che, per un breve periodo, i due si sono frequentati anche più che come semplici amici: “Siamo usciti insieme tre-quattro mesi, non direi proprio relazione. Mi è spiaciuto molto che sia uscito, perché i nostri genitori ad esempio non lo sapevano, i nostri amici non lo sapevano. Io poi all’epoca, era luglio, ho deciso di interrompere e non perché fosse una persona disturbata o violenta. Tutt'altro, eravamo troppo amici. Ero io che al momento gli dicevo che non interessavo a lui così tanto se non insisteva nemmeno un po’".

"In realtà - conclude la Taccia - Andrea è molto delicato, noi siamo davvero migliori amici, c'è un rapporto fraterno, siamo entrambi figli unici, siamo come fratelli. Non solo io, tutte le sue ex-ragazze, se così possiamo chiamarle, sono rimaste tutte sue amiche, quindi se fosse una persona disturbata, ossessiva, violenta, come mai siamo rimaste tutte amiche sue?”.