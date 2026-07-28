Luca Esposito, "la prostituzione ci distoglieva dalla preghiera": parla il killer

"La prostituzione ci distoglieva dalla preghiera": il tunisino 26enne Ridha Rahmouni, reo confesso dell'omicidio del giornalista 53enne Luca Esposito, ha giustificato così il suo gesto ai carabinieri. Il cronista sportivo è stato dato alle fiamme nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Eboli. Secondo la ricostruzione dell'indagato, Esposito avrebbe cercato di avere incontri sessuali a pagamento con lui e con altri giovani nordafricani della zona. Una situazione che, secondo il ragazzo, musulmano praticante, avrebbe spinto molti dei suoi connazionali in stato di necessità a commettere "atti impuri".

Gli inquirenti sono riusciti a risalire a Rahmouni grazie alle celle telefoniche, che collocavano i cellulari della vittima e dell'indagato nella stessa area, in località Cioffi, proprio dove sono stati trovati l'auto e il corpo semi-carbonizzato della vittima. Poi i contatti tra di loro si sarebbero interrotti subito dopo l'ora del delitto. Le immagini della videosorveglianza, inoltre, avrebbero confermato quel loro ultimo incontro: si vedrebbe un'auto, quella di Esposito, affiancata da un uomo in bicicletta. Nessun dubbio sul coinvolgimento di Rahmouni per via delle impronte digitali isolate dagli investigatori direttamente sul portabagagli della vettura. Nel nascondiglio del 26enne, inoltre, i militari hanno trovato anche gli effetti personali del giornalista, inclusi il telefono e la carta di credito.