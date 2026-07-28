Perché il 25 luglio non è il 25 aprile

Caro signor Carioti,

il 25 luglio è ricorso l’anniversario della caduta del fascismo, avvenuta nel 1943. È un evento che ha cambiato il corso della storia: perché i media ogni anno trascurano questa ricorrenza privando i giovani della possibilità di capire la nostra storia e riflettere sul nostro passato? Auspico che in futuro i programmi televisivi e i giornali dedichino più spazio a questo anniversario, a beneficio delle nuove generazioni. EMANUELE MASSA - EMAIL

Caro signor Massa,

ha ragione: il 25 luglio 1943 è una data che occorre conoscere. La scarsa attenzione che le riserva la memoria pubblica ha due spiegazioni. La prima è storica: dopo il 25 luglio venne l’8 settembre, con la dissoluzione dell’esercito, la fuga del re, l’occupazione tedesca. Non proprio una pagina gloriosa, tanto da essere stata ribattezzata «la morte della patria». La seconda spiegazione è ideologica: il 25 luglio racconta una storia che non torna utile alla storiografia ufficiale dell’antifascismo. Quella notte il fascismo cadde, ma per un voto del Gran Consiglio del fascismo, l’organo supremo del regime, mentre i soldati Alleati avevano già messo piede in Italia.