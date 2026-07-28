Garlasco, Sempio non ricorda: "Che strano...", crolla il suo alibi?

Il delitto di Garlasco sul tavolo dei temi di puntata di Zona Bianca, programma di approfondimento e d’attualità di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ospite in studio, tra gli altri, Umberto Brindani, direttore del settimanale Gente, che dubita della sincerità di Andrea Sempio: “Se vogliamo dargli la genuinità, d'accordo, ma potrebbe succedere invece che questa è una strategia, perché se io ripercorro i suoi ricordi di quella giornata… lui dice di essere andato a Vigevano, ha trovato la libreria chiusa e dice ho fatto un giro della piazza e non nomina il bar. Poi torna a casa, passa davanti alla zona dell'omicidio, si ricorda che passa tre volte, si ricorda che va a pranzo dalla nonna, si ricorda di un sacco di cose".

"Non si ricorda della bottiglietta e la conferma - prosegue il direttore -. Il giorno dopo va di nuovo a Vigevano per cercare il famoso libro. Quindi doveva essere un libro importante, non era un libro che lui ha raccattato dalla bancarella, doveva essere un libro a cui lui teneva per andarci due volte nel giorno in cui hanno ammazzato la sorella del suo miglior amico. Peccato non si ricorda neanche il libro”.