Garlasco, Sempio non ricorda: "Che strano...", crolla il suo alibi?

Il delitto di Garlasco sul tavolo dei temi di puntata di Zona Bianca, programma di approfondimento e d’attualità di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ospite in studio, tra gli altri, Umberto Brindani, direttore del settimanale Gente, che dubita della sincerità di Andrea Sempio: “Se vogliamo dargli la genuinità, d'accordo, ma potrebbe succedere invece che questa è una strategia, perché se io ripercorro i suoi ricordi di quella giornata… lui dice di essere andato a Vigevano, ha trovato la libreria chiusa e dice ho fatto un giro della piazza e non nomina il bar. Poi torna a casa, passa davanti alla zona dell'omicidio, si ricorda che passa tre volte, si ricorda che va a pranzo dalla nonna, si ricorda di un sacco di cose".
"Non si ricorda della bottiglietta e la conferma - prosegue il direttore -. Il giorno dopo va di nuovo a Vigevano per cercare il famoso libro. Quindi doveva essere un libro importante, non era un libro che lui ha raccattato dalla bancarella, doveva essere un libro a cui lui teneva per andarci due volte nel giorno in cui hanno ammazzato la sorella del suo miglior amico. Peccato non si ricorda neanche il libro”.
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Brindani, poi, aggiunge: “Se il libro l'avesse comprato veramente, magari il commesso della libreria si ricorderebbe di lui. Se la bottiglia l'avesse comprata veramente e si fosse bevuto un caffè, probabilmente il barista si ricorderebbe di lui. Quindi alla fine lui si ricorda di un sacco di cose, ma le uniche due cose di cui non ha memoria sono le due cose che potrebbero o dargli l'alibi o incastrarlo”.
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Armando Palmegiani, docente di “Scena del crimine” nel Master in Criminologia e Scienze Strategiche dell’Università Sapienza di Roma, invece, crede alle sue dimenticanze: “Non lo ricorda, è anche un elemento molto importante. C’è un’ordinanza del sindaco, la 247 del 2007, che impone di dare allora le bottigliette senza tappo, un particolare su cui non si può ritornare nel 2025. Non è un’ordinanza che si trova facilmente, bisogna richiederla, il Comune non la tiene online, quindi io vedo una situazione molto genuina e sincera. Lui non lo ricordava, la madre si”.
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Candida Morvillo, giornalista del Corriere della Sera, considera i due lati della medaglia: “La verità è che questa storia della bottiglietta è un coltello con due lame, perché poteva essere l’alibi per Sempio, il risultato è che oggi questa storia gli si rivolta contro. Molte persone fanno notare che proprio quella mattina fosse strano che non avesse fame e che fosse colpa di mezzo litro d’acqua ad agosto. Questo sta scatenando sui social molte speculazioni sul perché Sempio non avesse fame quella mattina. In questo momento il suo potenziale alibi diventa una cosa di cui si discute con suggestioni, fantasie che, per carità, non hanno alcun fondamento”.