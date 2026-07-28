Zona Bianca, la violenza del maranza: "Tiro fuori il coltello e faccio così"

Speciale maranza a Zona Bianca. L'ultima puntata della trasmissione televisiva di Rete 4 condotta da Giuseppe Brindisi è stata dedicata al fenomeno della criminalità giovanile e al recente intervento del governo per arginarlo. L'inviata del programma ha intervistato alcuni nordafricani. E le loro dichiarazioni hanno sconvolto tutti gli ospiti in studio.

"Ma se riempiamo adesso tutto il carcere con i 14enni non è che fai uscire una persona migliore. Ti esce una persona più feroce, più arrabbiata. Tu l'hai messa dentro che è piccola e cresce in quel mondo già da piccolo", ha spiegato un maranza.

"Ci accompagna in un parco - ha proseguito l'inviata di Brindisi -, piazza di spaccio dove i maranza si ritrovano. E qui passo una serata insieme a loro". "Qua devi rubare per forza, qua devi fare crimini per forza - la confessione di un giovane delinquente -. Se non trovi i soldi, cosa devi fare? Spaccio lo avevo fatto, si guadagna bene. Però i soldi sporchi rimangono soldi sporchi. Lo fanno tutti. Tutti spacciano, tutti fanno casino, tutti rubano. Se mi piace fare casino, esco con un coltello, esco con qualcosa dietro. Il primo che mi viene a parlare male, tiro fuori il coltello e faccio così".