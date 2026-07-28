Libero logo
Nazionale
Scandalo Conte-Covid
Fakir
Sigfrido Ranucci

Zona Bianca, la violenza del maranza: "Tiro fuori il coltello e faccio così"

di
Libero logo
martedì 28 luglio 2026
Zona Bianca, la violenza del maranza: "Tiro fuori il coltello e faccio così"

2' di lettura

Speciale maranza a Zona Bianca. L'ultima puntata della trasmissione televisiva di Rete 4 condotta da Giuseppe Brindisi è stata dedicata al fenomeno della criminalità giovanile e al recente intervento del governo per arginarlo. L'inviata del programma ha intervistato alcuni nordafricani. E le loro dichiarazioni hanno sconvolto tutti gli ospiti in studio. 

"Ma se riempiamo adesso tutto il carcere con i 14enni non è che fai uscire una persona migliore. Ti esce una persona più feroce, più arrabbiata. Tu l'hai messa dentro che è piccola e cresce in quel mondo già da piccolo", ha spiegato un maranza.

"Ci accompagna in un parco - ha proseguito l'inviata di Brindisi -, piazza di spaccio dove i maranza si ritrovano. E qui passo una serata insieme a loro". "Qua devi rubare per forza, qua devi fare crimini per forza - la confessione di un giovane delinquente -. Se non trovi i soldi, cosa devi fare? Spaccio lo avevo fatto, si guadagna bene. Però i soldi sporchi rimangono soldi sporchi. Lo fanno tutti. Tutti spacciano, tutti fanno casino, tutti rubano. Se mi piace fare casino, esco con un coltello, esco con qualcosa dietro. Il primo che mi viene a parlare male, tiro fuori il coltello e faccio così".

La sinistra sta coi maranza, "subiscono povertà e disagio": uno sfregio all'Italia

Ormai è una certezza: se in questo Paese c’è una causa persa, indifendibile, la sinistra sarà...

"Vivono nell'illegalità e usano la violenza come se tutto questo fosse normale - la riflessione amara dell'inviata di Giuseppe Brindisi -. Ma per essere punibili dalla legge, dicono, siamo troppo piccoli".

tag
zona bianca
maranza

Le violenze e la politica Matteo Ricci a Zona Bianca, fango Pd sul governo: "A chi conviene? Ogni volta che..."

Anziani derubati Decreto maranza, il primo arresto: chi è il 14enne finito in manette

Il caso Garlasco a Zona Bianca Garlasco, "la differenza tra i porno di Stasi e il materiale di Sempio": Zona Bianca, l'ultima bomba

ti potrebbero interessare

Monfalcone, calci e pugni alla moglie incinta? Espulso per direttissima (grazie al governo)

Monfalcone, calci e pugni alla moglie incinta? Espulso per direttissima (grazie al governo)

Redazione
Lago Maggiore-choc: 4 cm d'acqua in meno al giorno e pesci alieni

Lago Maggiore-choc: 4 cm d'acqua in meno al giorno e pesci alieni

Fakir, il nuovo video e la protesta: "Segreto istruttorio violato"

Fakir, il nuovo video e la protesta: "Segreto istruttorio violato"

Redazione
Conegliano, "sequestrati, denudati e picchiati dal branco": orrore sui 14enni

Conegliano, "sequestrati, denudati e picchiati dal branco": orrore sui 14enni

Redazione