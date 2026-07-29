Rissa al Lido di Mandello: calci, pugni e sdraio volanti. Ecco il video: "Un minuto di delirio"

Un battibecco degenerato in rissa quello andato in scena nel pomeriggio di domenica al lido di Mandello, in provincia di Lecco. Qui, come riportato da diversi video social subito diventati virali, si vedono due gruppi di persone discutere animatamente prima di passare a lanciarsi sdraio e lettini. Nel parapiglia - raccontano i giornali locali - sarebbero stati coinvolti anche gli addetti alla sicurezza intervenuti per riportare la calma. "È stato un minuto di delirio – ha affermato il sindaco Riccardo Fasoli –. Persone adulte che hanno alzato i gomiti e hanno dato vita a un episodio che avremmo voluto evitare. Per fortuna gli addetti alla sicurezza sono intervenuti immediatamente e stanno tutti bene. Nessuno è rimasto ferito".