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Piscine per sole islamiche, insorge FdI: "Segregazione". Rissa coi dem

giovedì 30 luglio 2026
Piscine per sole islamiche, insorge FdI: "Segregazione". Rissa coi dem

2' di lettura

Al peggio non c'è mai fine. Ed ecco che l'ultima iniziativa "pro-inclusione" è tutt'altro che inclusiva. Il quartiere Tor Tre Teste segue l'esempio del Lido di Salorno (Bolzano), dove una piscina ha riservato una fascia oraria settimanale dopo la chiusura alle donne di fede islamica. A Roma, dunque, una piscina privata organizza, per tutti i mercoledì di agosto, due fasce orarie riservate esclusivamente al sesso femminile per consentire la partecipazione di donne musulmane che, per motivi religiosi o culturali, non frequentano piscine miste. 

Una decisione che è "l’esatto contrario dell’inclusività", premette Fabio Rampelli. Per il vicepresidente della Camera, nonché esponente di Fratelli d'Italia, "anziché tutelare le donne se ne avalla la segregazione e si rafforza una pratica religiosa che non ha nulla a che vedere con la laicità dello Stato". Rampelli ha anche presentato un’interrogazione per conoscere approfonditamente i dettagli della vicenda, aggiungendo che "la piscina non è privata, ma comunale in concessione e, in quanto tale, deve rispettare il regolamento di Roma Capitale, i principi costituzionali di inclusione, parità di genere e tutela della libertà".

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E ancora: "Ci siamo lamentati dei circoli sul lungotevere che escludevano l’ingresso delle donne, e ora facciamo piscine a uso esclusivo di quelle musulmane, legittimando la segregazione femminile?L’integrazione non dovrebbe fondarsi sull’adattamento delle istituzioni pubbliche a precetti religiosi incompatibili con il principio di uguaglianza. Se i musulmani vogliono vivere in Italia, devono aderire ai principi dello Stato laico, nel quale donne e uomini hanno gli stessi diritti, gli stessi doveri e la stessa libertà. Questa iniziativa si è rivelata un boomerang". Eppure il Pd non si trova d'accordo. Il deputato Roberto Morassut l'ha definita una "decisione giusta" e ha parlato di una "forma di delicatezza".

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