Piscine per sole islamiche, insorge FdI: "Segregazione". Rissa coi dem

Una decisione che è "l’esatto contrario dell’inclusività", premette Fabio Rampelli. Per il vicepresidente della Camera, nonché esponente di Fratelli d'Italia, "anziché tutelare le donne se ne avalla la segregazione e si rafforza una pratica religiosa che non ha nulla a che vedere con la laicità dello Stato". Rampelli ha anche presentato un’interrogazione per conoscere approfonditamente i dettagli della vicenda, aggiungendo che "la piscina non è privata, ma comunale in concessione e, in quanto tale, deve rispettare il regolamento di Roma Capitale, i principi costituzionali di inclusione, parità di genere e tutela della libertà".

E ancora: "Ci siamo lamentati dei circoli sul lungotevere che escludevano l’ingresso delle donne, e ora facciamo piscine a uso esclusivo di quelle musulmane, legittimando la segregazione femminile?L’integrazione non dovrebbe fondarsi sull’adattamento delle istituzioni pubbliche a precetti religiosi incompatibili con il principio di uguaglianza. Se i musulmani vogliono vivere in Italia, devono aderire ai principi dello Stato laico, nel quale donne e uomini hanno gli stessi diritti, gli stessi doveri e la stessa libertà. Questa iniziativa si è rivelata un boomerang". Eppure il Pd non si trova d'accordo. Il deputato Roberto Morassut l'ha definita una "decisione giusta" e ha parlato di una "forma di delicatezza".