Jesi, arrestato imam: picchiava i bimbi che sbagliavano a leggere il Corano

C’è un filo che lega due vicende esplose a Jesi, in provincia di Ancona, nel giro di pochi giorni. Non è solo giudiziario, perché i fatti sono diversi. È un filo culturale e politico. Prima il video delle donne confinate in uno spazio separato durante la preghiera, chiuse dietro una recinzione mentre gli uomini occupavano il resto della sala. Una scena che molti hanno liquidato come una semplice tradizione religiosa. Ma in tanti si sono chiesti se quella sia davvero l’idea di integrazione che l’Italia dovrebbe accettare senza discute re. Poi arriva la cronaca giudiziaria. L’imam del centro islamico “At-Taqwa”, un cittadino bengalese di 47 anni, finisce agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti continuati e aggravati nei confronti dei bambini che frequentavano la scuola coranica. Secondo la Procura di Ancona, chi sbagliava la lettura del Corano veniva punito con violenze fisiche e umiliazioni. Orecchie tirate con forza, penne conficcate sul corpo per “lasciare il segno”, squat ripetuti fino allo sfinimento. Non episodi isolati, ma un metodo educativo che gli investigatori ritengono abituale.

L’inchiesta nasce grazie al coraggio di un insegnante della scuola pubblica, al quale uno dei ragazzini aveva raccontato quello che accadeva durante le lezioni religiose. Da lì partono intercettazioni ambientali, telecamere nascoste e mesi di indagini. Gli investigatori parlano di immagini «inequivocabili», tanto da convincere il gip a disporre la misura cautelare. Ma il caso pone interrogativi che vanno oltre questa singola vicenda. Possibile che nessuno abbia visto? Possibile che per mesi nessuno si sia chiesto cosa accadesse realmente all’interno di quella scuola? Le famiglie dei ragazzi erano a conoscenza dei metodi educativi utilizzati? E soprattutto: quanti centri religiosi operano oggi senza un controllo effettivo sulle attività educative rivolte ai minori? Il punto non è mettere sotto accusa una religione. Sarebbe un errore tanto grave quanto ingiusto. Il punto è pretendere che chiunque viva in Italia, qualunque sia la sua fede, rispetti integralmente le leggi italiane e i principi fondamentali del nostro ordinamento. La libertà religiosa è un diritto costituzionale. Ma non può trasformarsi in uno scudo dietro il quale tollerare pratiche incompatibili con la tutela dei minori, con la dignità della persona o con il principio di uguaglianza tra uomo e donna.