Nordafricano e disoccupato: ecco l'identikit del maranza

Giovani, giovanissimi (quattro dei sei ragazzi appena arrestati dai carabinieri di Roma hanno tra i 20 e i 21 anni). Immigrati irregolari o di seconda generazione (quelli pizzicati dalla procura romana sono, in massima parte, egiziani). Disoccupati. Senza una dimora fissa epperò con l’ultimo modello di iPhone in tasca, magari rubato a un disgraziato che è capitato loro sotto tiro (oppure acquistato coi proventi dei loro tanti colpi). La fotografia (anzi, l’identikit) dei maranza lo scatta la procura capitolina. È lì, nero su bianco, adesso, pure un po’ a futura memoria per quanti ancora minimizzano, in una nota allegata al decreto di fermo che il pm Nadia Plastina e il procuratore aggiunto Giovanni Conzo hanno firmato nei confronti di una mezza dozzina di poco più che adolescenti.

GRUPPI CRIMINALI

La definizione è testuale: trattasi di «un gruppo criminale operante nel centro storico e dedito alla commissione di una serie indefinita di reati di carattere predatorio». Primo, (per gli inquirenti) sono ragazzini arrivati irregolarmente in Italia dall’Egitto o al limite coetanei che, «divenuti maggiorenni, hanno lasciato i centri di accoglienza minorili nei quali erano stati ospitati». Secondo, vivono «di espedienti e, soprattutto, del provento dei reati», che permette loro di comprarsi il telefonino «di ultima generazione e abiti firmati». Terzo, sono organizzati.

Non si tratta mai di un “episodio isolato”, non è lo stato di necessità, ma quale bravata dettata dalla noia estiva o dall’età? Si dividono (semmai) in «batterie», cioè in micro-gruppetti che vanno dalle due alle otto persone; circoscrivono il «territorio di caccia» (Ponte Sisto, il Lungotevere, largo Argentina e l’area attorno al Colosseo che funge da «base di partenza e di rientro dei raid»); si danno orari ben definiti, tipo turni di “lavoro”, tra la mezzanotte e le quattro del mattino, in modo da sfruttare «l’oscurità e il minor passaggio di persone»; si spostano solo in monopattino e in bicicletta, entrambi presi a noleggio ed entrambi mezzi che li rendono «altamente mobili» e ben difficili da rincorrere addirittura dalle forze dell’ordine. «Il (loro, ndr) bersaglio prediletto è il turista, preferibilmente da solo o in coppia»: lo agganciano all’uscita di uno dei tanti locali che animalo la movida capitolina, se è alticcio o ha bevuto qualche birra di troppo tanto meglio perché «l’assunzione di alcolici da parte delle vittime diminuisce la loro reattività e il loro livello di attenzione».