Montalbano, i bagnanti trovano 700mila euro in contati: caos in spiaggia

Ha dell'incredibile quanto successo a Casuzze, frazione di Santa Croce Camerina, nel Ragusano, limitrofa a Punta Secca, dove c'è la famosa casa di Montalbano. Nel pomeriggio di mercoledì scorso - 29 luglio -, un motoscafo, con a bordo quattro persone, è rimasto senza carburante e si è fermato in mare, a poca distanza dal porto. A causa della corrente, la barca ha iniziato ad avvicinarsi la costa, facendo temere una possibile situazione di pericolo e spingendo alcuni presenti ad allertare la guardia costiera.

All'arrivo dei soccorsi, l’unica persona rimasta a bordo - le altre tre erano scese per cercare aiuto -, avrebbe gettato in mare diversi pacchi di banconote, attirando l'attenzione dei bagnanti. Sul posto sono giunte diverse forze dell’ordine: guardia costiera, guardia di finanza, polizia e carabinieri. Gli agenti hanno fermato le persone che avevano raccolto le banconote e sono riusciti a recuperare quasi l’intera somma. Che, stando alle prime informazioni, si aggirerebbe intorno ai 700mila euro. Insomma, soldi grossi, la cui origine rimane però un mistero. Un mistero che, forse, tanto per rimanere in tema, solo il commissario Montalbano sarebbe in grado di risolvere.